„Nadine”, o nouă săptămână alături de invitaţi speciali

Interpretele Antonia şi Irina Rimes, antreprenoarea Andreea Raicu, actorul Constantin Cotimanis şi sportiva Andreea Răducan ne împărtăşesc idei din care să învăţăm cum să ne schimbăm mintea. În săptămâna 11-17 mai, la TVR 1.

În atmosfera caldă creată de Nadine, alţi cinci invitaţi unul şi unul vin să ne împărtăşească din poveştile lor de viaţă şi din experienţa acumulată în raport cu tema ediţiei acestei săptămâni: cum să ne schimbăm mintea. Nadine ne dă întâlnire de luni până vineri, ora 18.55, la TVR 1.

Prima invitată care vine la Nadine luni, 11 mai, este un om care se bucură de succes în ceea ce face. Dar „care mi-a vorbit, cu multă durere, despre cât de mult o afectează cuvintele opiniei publice. Acest om este Antonia şi abia aştept să o vedeţi povestind cu onestitate şi simplitate despre felul în care se luptă, în fiecare zi, să devină un om mai puternic. Te îmbrăţişez şi pe diseară!”, le adresează Nadine invitaţia telespectatorilor săi.

„Îmi doresc foarte mult să învăţ să fiu mai puternică, lucrez la asta”, îi mărturiseşte Antonia gazdei emisiunii, dar mai multe aflăm la ora 18.55, într-o nouă ediţie Nadine, la TVR 1.

„Acţiunile de azi sunt rezultatele de mâine!” – este un adevăr pe care îl susţine şi Andreea Raicu, cea de-a doua invitată a săptămânii. Preocupată de un stil de viaţă sănătos, plină de idei şi antreprenor tenace, Andreea Raicu vine la Nadine să ne povestească despre ideile ei de antreprenoriat, despre cum reuşeşte şi cum se automotivează pentru a face faţă cu succes în ceea ce îşi propune, dar şi cum se menţine în formă şi ce face pentru a-şi ţine mintea deschisă şi deschisă la a accepta schimbarea.

„Trebuie să îţi dai voie să experimentezi. Trebuie să ai curaj, să fii deschis şi să primeşti experienţele în viaţa ta. Stând pe canapea, nu se întâmplă lucrurile”, spune Andreea Raicu. Continuarea discuţiei - marţi, 12 mai, de la ora 18.55, la TVR 1.

Irina Rimes şi-a surprins fanii la începutul acestei luni cu un look cu totul nou: s-a tuns scurt şi arată complet diferit faţă de cum o ştia toată lumea. „Tunsoarea are legătură cu albumul pe care îl voi scoate şi care se numeşte Pastila. Şi, da, aveam nevoie şi de o schimbare în viaţa mea”, este de părere Irina Rimes, care a acceptat invitaţia şi va fi alături de telespectatorii TVR 1 miercuri, 13 mai. Tot recent, interpreta a lansat melodia „Băiatul meu frumos” (de pe albumul „Cosmos”), melodie care se bucură de succes pe Youtube, unde are peste 900 de mii de vizualizări în doar o săptămână de la lansarea pe canalul oficial al artistei.

„Nu mi-a plăcut niciodată să fiu vedetă, mi-a plăcut să fiu artist pe scenă şi oamenii să cânte cu mine, să rezoneze cu mine”, îi povesteşte interpreta prezentatoarei emisiunii, dar mai multe vom afla miercuri, ora 18.55, alături de Nadine, la TVR 1.

Joi, 14 mai, este rândul unui mare actor să intre în direct cu Nadine: cu vocea lui inconfundabilă, cu naturaleţea cu care farmecă pe toată lumea, Constantin Bebe Cotimanis ne va învăţa din experienţa sa şi ne va spune cum să ne ţinem mintea deschisă.

Iar vineri, 15 mai, sportiva Andreea Răducan va răspunde aceleiaşi provocări a săptămânii: cum să ne schimbăm mintea.

Şi în noul sezon al emisiunii Nadine, deşi realizat altfel, prin mijloacele specifice Internetului, ne bucură de întâlniri cu personalităţi/vedete pe care publicul le îndrăgeşte şi cu care se identifică şi din ale căror poveşti de viaţă telespectatorii pot găsi idei, soluţii pentru situaţii sau probleme cu care se confruntă. Câte unul în fiecare ediţie, în atmosfera prietenoasă creată de Nadine, invitaţii împărtăşesc din poveştile lor de viaţă şi din experienţa lor.