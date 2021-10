Muzică autentică cu tânăra generație a folclorului românesc

Călătorim cu „Drag de România mea!” în mai multe zone istorice ale țării, într-o ediție de folclor autentic, cu o parte din artiștii care formează tânâra generație.​ Duminică, 31 octombrie, de la ora 15.00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Se spune că ceea ce vine din urmă în artă, face ca tot ce s-a construit până în prezent să fie pe mâini bune.

La „Drag de România mea!” încercăm să vă arătăm paginile de ieri ale țării noastre, dar și capitolele noi, cu artiști care vor avea, cu siguranţă, o carieră specială și vor demonstra că succesul de azi nu este ceva întâmplător.

​Absolvent de Conservator şi reprezentant de seamă al Banatului, Ciprian Pop ne aduce cântece alese şi poveşti despre mentorii săi.

Narcisa Băleanu, Delia Barbu și Marian Medregoniu ne prezintă, prin cântec şi joc, zona Mehedințiului.​

Paul Surugiu - Fuego are daruri muzicale și multe surprize alături de trupa Supermarket, ansamblul ”Valea Prahovei” și de baletul condus de Florin Mariș!





„Dragii mei, cu siguranță ediția aceasta va fi una spumoasă, va avea un tonus aparte, plin de energie și de frumusețea unor tineri plini de talent, care fac performanță, care au o dragoste nespusă pentru autentic și care nu se uită în urmă în drumul lor spre succes! Am fost onorat să cânt cu fiecare dintre ei, să îi prezint în fața voastră și să punem cu toții umărul la promovarea folclorului autentic! ​Folclorul românesc este o poezie a bucuriilor, este strigăt și durere, veselie și ritm. Are în el ani de căutări, are influențe ale fiecărui timp care a trecut, are omenie și căldură și poate că, dincolo de orice, are o poveste care merită a fi spusă, cântată și aplaudată pe mai departe. Și este mare lucru să încercăm să mergem la esență, să putem distinge valoarea de kitsch, să ascultăm artiștii care și-au pus viața în mâinile creației și să vedem că, la un moment dat, indiferent de modernism, influențe, treceri și evoluție, tot aici ne vom întoarce, cu o dragoste pe care nu ne-o vom explica și care va ajunge să ne ghideze și să ne bucure”. (Paul Surugiu-Fuego)

Edițiile emisiunii sunt disponibile online pe TVR+.

Foto: Ana Maria Halalai

Producătorul emisiunii: Codruța Prunariu

Program de difuzare:

TVR 2: duminică, ora 15:00; sâmbătă, ora 00:40

TVR Internațional: luni, ora 01:00; sâmbătă, ora 21:00 (ora României)

TVR MOLDOVA: sâmbătă, ora 21:00; duminică, ora 15:00