Muzeul Eurovision se deschide în Húsavík, Islanda

Muzeul Eurovision din Húsavík și-a deschis porțile în luna octombrie 2021 cu o expoziție care celebrează participarea Islandei la Eurovision Song Contest.

Elementele expuse includ recuzită folosită în spectacolul Selecției Naționale Söngvakeppnin: bățul de pugil al lui Hatari, Keytar-urile lui Gagnamagnið și rochia Yohannei, la interpretarea „Is It True”, în 2009.

Orly Orlyson, directorul muzeului, a împărtășit entuziasmul său cu Eurovision.tv: „Eurovision este o sursă de bucurie pentru milioane de oameni și niciodată nu am avut mai multă nevoie de el ca acum. Ne considerăm foarte norocoși și vom fi veșnic recunoscători că filmul a fost plasat în micuțul nostru oraș, aducând toată bucuria Eurovisionului în comunitatea noastră, într-un an atât de greu. Știm că mulți fani ai Eurovision Song Contest doresc să viziteze Húsavík după ce au urmărit filmul și am simțit că este important să avem ceva anume în muzeu, pentru a face din vizitele lor o experiență unică.”

La lansarea particulară a muzeului, celebra Greta Salóme, cântăreața și compozitoarea islandeză, participantă la Eurovision în 2012 și 2016, a cântat cu corul de copii Húsavík, cel pe care l-am văzut ultima oară cântând cu Molly Sandén la cea de-a 93-a ediție a Premiilor Academiei.

Deschiderea oficială a muzeului va avea loc în 2022, când numărul de secțiuni se va tripla pentru a include alte două expoziții: o expoziție dedicată care prezintă filmul „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” (filmat, desigur, în Húsavík) și o zonă dedicată poveștii continentale a Concursului și a participanților săi de-a lungul anilor.

Șeful delegației Islandei la Eurovision, Felix Berggson, a fost unul dintre primii vizitatori care au trecut pragul expoziției. El a spus: „A fost uimitor să experimentez deschiderea primei expoziții a Muzeului Eurovision din Husavik. Sunt foarte mândru de oamenii de acolo, care au reușit să facă totul într-o manieră atât de grozavă și sunt sigur că fanilor Eurovision din întreaga lume le va plăcea să-l viziteze, odată ce muzeul cu cele 3 expoziții permanente va fi deschis. Vernisajul expoziției a fost o aventură foarte fericită cu Greta Salome și fetele corului Husavik de la Oscaruri, care au oferit vizitatorilor un spectacol emoționant. Da, Eurovisionul este foarte viu în cele mai nordice părți ale Europei!”

Se spune că în muzeu află un spațiu destinat trofeului Eurovision pentru când Islanda va obține prima sa victorie.

În Húsavík, Muzeul Eurovision se află după barul JaJa Ding Dong (numit și el după melodia emblematică dintr-un recent film Netflix), care este situat de-a lungul aceluiași drum.