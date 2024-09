Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Recuperarea și integrarea exilului cultural românesc a constituit întotdeauna o temă serioasă de discuții și dezbateri. Încet-încet a venit timpul să ștergem așa cum se cuvine praful uitării și al ignoranței și să facem loc acolo unde se cuvine patrimoniului literar care a fost în mod voit fragmentat sau înstrăinat la un moment dat.

Casa Dianu: Muzeul Cărții și Exilului Românesc – ”acolo unde fiecare carte are o poveste, fiecare poveste are o voce și fiecare voce are o putere.”

Demersul de recuperare a patrimoniului cultural realizat în afara granițelor României în cei 45 de ani de comunism a pornit din inima Olteniei, de la Craiova și îl regăsim, astăzi, la Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc.

Înainte de a fi muzeu, aici a fost o Bibliotecă a Exilului Românesc, ce includea lucrări și volume, documente, poze și însemnări ale generației exilului stabilite în Franța începând cu mijlocul secolului trecut. Fondatorul Muzeului Cărții și Exilului Românesc, dr. Lucian Dindirică, punea bazele proiectului în 2016, cu ajutorul materialelor donate de academician Basarab Nicolescu.

Pentru că proiectul a luat amploare în timp, s-a născut astfel ideea unui muzeu. Sediul său se află în Casa Dianu, clădire-monument istoric, construită la începutul secolului al XX-lea.

Așa cum aflăm din informațiile oferite de Muzeul Cărții și Exilului Românesc, ”eforturile s-au îndreptat în direcția reîntregirii culturii românești cu tezaurul cultural realizat în afara țării, din anii exilului românesc postbelic până în prezent.” Astăzi, ”Muzeul Cărții și Exilului Românesc se constituie într-un proiect de anvergură unic, în patrimoniul acestuia regăsindu-se zeci de colecții extrem de valoroase prin prisma conținutului ce îl furnizează.”

Marți, 3 septembrie, de la ora 17.30, revedeți la TVR 3 o ediție ”Lumea de aproape” despre Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc.

Producător Marga Bulugean

Info: muzeulexiluluiromanesc.ro

Foto: 1.Pixabay, restul fotografiilor - TVR Craiova.