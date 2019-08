Emoţie pe scena Cerbului de Aur 2019, în prima seară de festival

Trei artişti îndrăgiţi de public, Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye, au emoţionat publicul din Piaţa Sfatului din Braşov. Au fost aplaudaţi de public minute în şir, iar momentul lor a demonstrat că muzica ne uneşte.

“Am repetat pentru Cerb împreună şi ne-am înţeles foarte bine. Cred că publicul a fost încântat de ceea ce a ieşit pentru că am primit multe aplauze. E un eveniment foarte important pentru noi. Sigur, eram amândouă emoţionate, dar totul a mers atât de bine”, a spus Laura Bretan când a îmbrăţişat-o pe Ester.

Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye au interpretat pe scenă "Nessun Dorma!", aria din opera Turandot, de Puccini, "Hallelujah", "SOS d'un terrien en détresse" şi "De-ai fi tu salcie la mal".

Dacă pentru cele două artiste este prima prezenţă la Festivalul din Piaţa Sfatului, pentru Olivier Kaye este a doua oară când urcă pe scena de la Braşov, după ce anul trecut a câştigat premiul I şi premiul publicului.

“Am intrat din nou în studio şi am început să compun muzică. Deja am terminat al doilea single. Urmează să facem un videoclip și să-l lansăm în curând. În urmă cu o lună am fost în Belgia, după ce un DJ m-a contactat să fac un cover la melodia “Derniere Danse”, melodia Indilei. Făcusem un remix după această melodie, care i-a plăcut. Piesa a avut succes, a intrat și pe radio în Belgia şi am înţeles că este în topuri. Tot acolo, am înregistrat o melodie şi alături de un cvartet”, a spus Ester Peony.

Laura Bretan, pe care o vom vedea şi în ultima seară de festival într-un moment alături de Gheorghe Zamfir, a venit în România însoţită de familie.

“ Printre proiectele mele se numără un album la care lucrez şi am avut concerte în Africa de Sud, Elveția, Italia, Germania. Pentru că particip la spectacole, fac școala online. E mai ușor pentru mine şi, mai ales, îmi e mai ușor să recuperez. La concerte mă însoţeşte mama mea, dar, uneori, vine și restul familiei, sora, fratele și tatăl meu", a spus Laura Bretan.

"În timpul liber îmi place să joc baschet, volei, fotbal american, să scriu poezii, să compun muzică. Depinde de unde vine inspirația, câteodată scriu pop, jazz, sau chiar operă. Aşa cum am spus, acum lucrăm la album…” , a adăugat Laura Bretan.

Olivier Kaye este fericit ca a revenit pe scena Cerbului de Aur şi a reîntâlnit publicul din Braşov. "A fost un moment special, alături de Laura Bretan şi Ester Peony. Anul trecut am câştigat aici premiul I şi premiul publicului iar acum mă bucur să arăt ce am mai făcut. Pentru următorul proiect va trebui să merg în Canada şi, în curând, voi avea un show la Disneyland Paris”, a spus Olivier Kaye.