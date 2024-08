Gandhi. Pașnica rezistență

”Din 1919 până la moartea sa, în 1948, el a ocupat centrul scenei în India și a fost eroul dramei istorice care a culminat cu obținerea independenței țării sale (...) În mijlocul aprigei lupte, el a rămas un om al lui Dumnezeu.”

Mohandas Karamchand Gandhi iniția metoda mișcărilor de revoltă nonviolente sau de rezistență pașnică (Satyagraha) în 1906, ca o formă de luptă pentru recunoașterea drepturilor civile ale compatrioților săi în fața supremației autorităților britanice.

După o viață închinată eliberării Indiei, cu nenumărate privări de libertate, greve ale foamei, marșuri, proteste și campanii, abia în 15 august 1947, grație rezistenței sale și a eforturilor neîncetate de a obține drepturile cuvenite pentru poporul său, se petrecea retragerea britanică.

Mișcarea lansată de Gandbhi ”Quit India”, în 1942, le cerea britanicilor din India să se retragă și le sugera oamenilor opoziția pasivă la scară națională ca formă de luptă.

Documentarul din seria ”Butterfly effects - Gandhi - puterea voinţei” ne prezintă 3 etape semnificative din viața lui Mahatma Ghandi, care au schimbat istoria poporului indian și nu numai:

26 mai 1893 - un om era aruncat din tren, la stația Pietermaritzburg, un orășel din Africa de Sud. Motivul: îndrăznise să stea în compartimentul de la clasa I. Tânărul avocat indian se numea Mohandas Karamchand Gandhi.

13 ianuarie 1897 – un grup de protestanți furioși îl atacă pe Gandhi și familia lui și îl amenință cu spânzurătoarea.

Martie 1930 – Gandhi începea un marș prin India urmat de zeci de mii de oameni.

1968, New Delhi. În timp ce armata britanică asedia orașul, câteva grupuri rebele pornesc o luptă pe viață și pe moarte pentru controlul zonei. India, bijuteria din coroana imperiului britanic, era cuprinsă de flăcări și scăldată în sânge.

În secolul anterior, în ianuarie 1948, Mohandas Karamchand Gandhi, un tânăr avocat care lupta pentru drepturile civile era asasinat de un fanatic în timpul unei ceremonii religioase.

Vedeți care este legătura între aceste două momente semnificative și cum au influențat acestea cursul istoriei. Documentarul se difuzează luni, 26 august, de la ora 16:45, la TVR 1.





