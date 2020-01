Mircea Radu, lecție de off-road la „Down the road. Aventura”

Cum s-a descurcat vedeta pe un traseu dificil la volanul mașinii, dar și ce au învățat cei opt tineri care îl însoțesc în aventură aflați luni, 20 ianuarie, de la ora 22:00 pe TVR 1 şi TVR 1 HD.

O nouă ediție „Down the road. Aventura”, o nouă provocare pentru cei opt tineri speciali dornici să descopere experiențe inedite. Telespectatorii TVR 1 și TVR 1 HD sunt invitați să urmărească luni, 20 ianuarie, de la ora 22:00, în cea de-a 5-a ediție a reality show-ului: experiența off-road. Pericolul, adrenalina, dar și emoțiile off-road au fost trăite în premieră de Raluca, Mihai, Andreea, Ionuț, Bogdan, Andrei Niţă, Andrei Cupşa şi Anca, dar și de Mircea Radu, care a mărturisit că și-a dorit întotdeauna să se bucure de o aventură cu un vehicul 4X4.

Cum s-a descurcat vedeta pe un traseu montan dificil, o veritabilă provocare, dar și care a fost reacția tinerilor care-l însoțesc vedeți în această seară la „Down the road. Aventura”.

Încălziți de adrenalină, tinerii pornesc spre o nouă provocare. Împărțiți în două echipe, ei vor urma un traseu montan după marcaje în căutarea lui Mircea Radu. Pentru că este o competiție, echipei câștigătoare i s-a promis un premiu delicios. Experiența nu a fost ușoară, dar tinerii au învățat la „Down the road. Aventura” ce înseamnă spiritul de echipă și că pe un prieten nu-l lași la greu!

În fiecare zi de luni, de la ora 22:00 vă invităm să fiţi alături de participanţii la „Down the road. Aventura”, un reality show în premieră despre tineri speciali, dar şi despre experienţe de neuitat care-ţi hrănesc sufletul şi schimbă mentalităţi. Formatul original, „Down the road”, este produs de VRT, Belgia şi a înregistrat un real succes în ţara de origine, unde deja a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează şi în Statele Unite şi a primit numeroase premii internaţionale la festivalurile de gen. Printre acestea, AIB Impact Award 2019, Rose d'Or 2018 | Award Best Reality & Factual Entertainment, World Media Festival Hamburg și New York Festivals TV & Film Awards.