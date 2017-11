Mircea Dinescu găteşte la două capete: „mâncare animalică pentru oameni fini”

Pasionat de bucătărie, actorul Marius Manole îi dă o mână de ajutor: taie conştincios legumele, amestecă în oale şi gustă din tot ce găseşte pe masă. Musafirul se simte perfect în bucătăria lui Mircea Dinescu. Politică şi delicateţuri , cu Marius Manole, este la TVR 1 şi TVR+ pe 19 noiembrie, de la 15.30.

„Am vrut să-l şochez puţin, trebuie să recunosc, dar el e actor şi a văzut multe la viaţa lui", spune râzând poetul, care îşi aşteaptă invitatul la Politică şi delicateţuri cu două… capete: unul fiert, de viţel şi unul copt, de porc. Duminică, la Politică şi delicateţuri de la TVR 1, invitatul lui Mircea Dinescu este unul dintre cei mai iubiţi actori din noua generaţie: Marius Manole. Ediţia se vede la TVR 1 şi TVR+ pe 19 noiembrie, de la ora 15.30.

„E uşor înspăimântător, dar după ce le vezi în farfurie, gustul îţi domoleşte părerea” spune Marius Manole, pe care Dinescu îl pune la treabă încă de la începutul emisiunii. Pasionat de bucătărie, musafirul taie conştincios legumele, amestecă în oale şi gustă din tot ce găseşte pe masă. Dinescu prepară o mâncare „uşor sălbatică, pentru oameni fini”, adică o tocană din limbă şi falcă de vită şi porc, copan de gâscă afumat, cârnaţi de la Cetate. Nu lipsesc ingredientele sale vedetă: zeama de portocale, dulceaţa de ardei iuţi şi ardeiul copt, dar şi piperul roşu cu aromă de trandafiri.

Marius Manole se simte ca acasă în bucătăria poetului, râde, glumeşte şi participă cu bucurie la prepararea tocanei. „Mi-ar plăcea să învăţ să gătesc ca Dinescu, să am o săptămână în care să stau aici lângă bucătari şi să văd cum fac… mi se pare una dintre cele mai frumoase meserii din lume”.

Dinescu asortează la tocană o salată de varză murată în care pune seminţe, fructe de pădure şi sâmburi de rodie şi îl pofteşte pe Marius în cramă, la un pahar de rose.

Gazda şi musafirul ascultă vrăjiţi muzica celebrului lăutar Ionel Tudorache, care îi transpune, cu timbrul său inegalabil şi cu piesele vechi, în atmosfera de la începutul secolului trecut.

Discuţia de la masă ne dezvăluie lucruri despre începuturile carierei lui Marius Manole, acesta povestind cu farmec întâmplări hazlii din lumea teatrului, spre deliciul poetului, la rândul său atras de actorie încă din adolescenţă.

Aşadar, duminică, 19 noiembrie, la TVR 1 aveţi întâlnire cu un actor care excelează prin sinceritate şi firesc: Marius Manole. Politică şi delicateţuri începe la ora 15.30 şi poate fi vizionată la TVR 1 şi TVR+.

Actorul Marius Manole s-a născut pe 4 octombrie 1978, la Iaşi. A absolvit, în anul 2000, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, iar între anii 2002 şi 2003 a urmat cursurile secţiei de coregrafie din cadrul UNATC Bucureşti. Din 2002 este angajat al Teatrului Naţional din Bucureşti, unde în stagiunea curentă, joacă în nu mai puţin de 9 piese. De-a lungul timpului a colaborat cu teatrele Bulandra, Metropolis, Odeon, Maria Filotti din Brăila, Teatrul Naţional Timişoara. Deşi declară că nu îl pasionează lumea filmului, de-a lungul carierei a jucat în câteva filme de lung şi scurt metraj sub bagheta unor regizori cunoscuţi, precum Silviu Purcărete şi Alexa Visarion.

Pe lângă rolurile din treatru care l-au făcut celebru, Marius Manole are numeroase alte preocupări: prezintă împreună cu Marius Tucă programul matinal al postului de radio Smart FM sau are roluri speciale în emisiuni de televiziune, se implică în proiecte cu mize sociale. Unul dintre acestea a fost şi câştigarea unui concurs tv de dans pentru care a muncit cu multă dăruire şi pasiune. Premiul câştigat de el, în valoare dde 100.000 de euro, a ajuns la HHC (Hope&Homes for Children), susţinând asigurarea unor condiţii bune pentru copii în familiile din care provin.

