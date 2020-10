Mirabela Dauer, cool și pe net | VIDEO

Artista a învățat în direct cum să facă TikTok-uri profesioniste, pentru a ține pasul cu generația tânără. Miercuri, 21 octombrie, dis de dimineaţă, la "Cu capu-n zori", de la TVR 1.

Mirabela Dauer arată că este la curent cu tot ce mișcă în materie de rețele de socializare și interacțiuni nonconformiste cu fanii ei. Artista a mărturisit că și-a făcut cont de TikTok și că apelează la un vecin să posteze cele mai haioase filmulețe. Miercuri dimineață, ea a învățat cum să facă un TikTok „profi”, de la doi tineri care au împreună nu mai puțin de un milion de urmăritori în rețeaua amintită!

Lorena Vișan și Louis Florea, content creators pe Instagram, TikTok și YouTube, s-au trezit „Cu capu-n zori” și au venit în platoul matinalului TVR, să o ajute pe Mira să se specializeze într-ale TikTok-ului. Ei au propus un video „simplu, dar viral”, în care s-au implicat, până la urmă, toți cei prezenți.

Mira le-a povestit telespectatorilor și gazdelor sale, Liza și Fere, că a fost inițiată în celebra platformă online de nepoatele Mariei Dragomiroiu. „Eu nu am un milion de abonaţi ca Lorena şi Louis pe TikTok, dar o să am! Astăzi o să fac cu voi conţinut pentru contul meu de TikTok, să îmi crească numărul de fani. Şi o să vă ajung din urmă… Să vă spun un secret: acest TikTok l-am făcut datorită Mariei Dragomiroiu şi nepoatelor ei. Ele au fost capul răutăţilor, la ele am văzut. Cum? TikTok, nu stii tu? NU! Păi, vreau şi eu. Şi atunci, vecinul meu, Ionuţ Popa a fost apostrofat: ‘Ionuţ, când vii de la serviciu, trebuie să îmi faci şi mie TikTok. Iar el s-a executat’”, a povestit Mirabela.

Și, pentru că un milion de fani nu se adună fără seriozitate, chiar și pe TikTok, Mira a aflat că și aici, arta cere sacrificii: pentru că ieri a pierdut un challenge, Louis și-a surprins, la rândul lui, urmăritorii cu noul său look, vopsindu-și părul... leopard.

Una peste alta, Mirabela a declarat că s-a simțit foarte bine alături de gașca veselă de la TVR 1, lăudând preparatele chefului Angie, dar și întreaga echipă, pentru că „sunteți așa ca mine, zurli”. Liza, Fere și colegii lor de la „Cu capu-n zori” ne așteaptă în fiecare dimineață, de la 7.00, de luni până vineri, la TVR 1.

Mira a învățat TikTok în direct la matinalul TVR 1:

Alt moment de senzație la "Cu capu-n zori" - Maria Buză: „Am greșit platoul!”