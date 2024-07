Mihai Rădulescu: „Îl venerez pe Ivan Patzaichin!”

În această vară, Jocurile Olimpice aduc sportul de elită şi eroii lui alături de inima ta!... Te provocăm să intri în arena celei mai mari competiții! Vezi, trăieşti, străluceşti lângă campioni, la Televiziunea Română - official broadcaster al Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Trăim o vară fierbinte, cu zile lungi şi însorite, dar pentru sportivii din întreaga lume e şi vara a celei mai mari competiţii. Din 26 iulie, la Televiziunea Română încep transmisiunile de la Jocurile Olimpice Paris 2024. Vom fi alături de sportivii români care ne reprezintă la Paris 2024, dar şi alături de marii sportivi ai lumii în perioada 26 iulie – 11 august, în direct la TVR.

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le tresalte inima, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor. Iată ce ne-a povestit Mihai Rădulescu, prezentatorul „Telejurnalului” TVR 1 (vineri-duminică, ora 20.00):

Mihai Rădulescu, prezentatorul „Telejurnalului” TVR 1 a trăit momente emoţionante atât ca suporter, cât şi ca sportiv. „Cel mai mare, cel mai emoționant moment trăit de mine ca suporter a fost, desigur, câștigarea Cupei Campionilor de către Steaua București, în 1986. Mai ales ca stelist, nu doar ca român... a fost un vârf pentru orice suporter, cred eu. Steaua București în 1986 a câștigat suprema competiție în fotbal – Liga Campionilor de acum. Eram în armată și a fost o nebunie în curtea cazărmii după meci”, îşi aminteşte el.

Deşi poate cea mai mare emoţie trăită în legătură cu sportul i-a adus-o fotbalul, sportivul preferat al lui Mihai Rădulescu a făcut performaţe spectaculoase în canotaj: „Dacă ar fi să numesc un singur sportiv român preferat, pe care îl admir enorm, îl venerez, practic, este Ivan Patzaichin. Pe de-a-ntregul, nu doar ca un mare campion sportiv, ci și ca om. Toți cei care l-au cunoscut, și eu am avut această onoare, au apreciat și caracterul său dincolo de performanța sportivă. Apoi vin foarte mulți sportivi pe care îi iubesc și îi respect. Începând cu Gică Hagi, mare fotbalist, și colegii săi din perioada de glorie de la Steaua București”, mărturiseşte el.

Jurnalistul Mihai Rădulescu iubeşte sportul şi îl practica de când se ştie. „Îmi place sportul, mi-a plăcut din totdeauna, așa că am ținut să-l și practic, nu doar să stau pe margine, să fiu jucător, nu spectator. Deci joc fotbal. Joc tenis cu prietenii de când mă știu - prietenii s-au mai schimbat, dar joaca şi jocul au rămas. Am făcut baschet în școala generală; în liceu am jucat mult tenis de masă, apoi, în facultate, badminton. Am alergat la crosuri pe stradă, în pădure, pe munte, 10 - 20 km. Am cam făcut de toate în sport și continuu să fac, chiar dacă uneori mă mai accidentez. Îmi place la nebunie sportul - și să-l practic, nu doar să-l urmăresc din fața televizorului”, ne-a mai povestit el.

Cel mai intens moment pe care Mihai Rădulescu l-a trăit în plan sportiv a fost participarea la o cursă de 20 km, de asfalt, în București. A fost prima lui cursă de 20 km. „Alergasem doar curse de 10 km la maratoane sau semi maratoane și am zis că n-o fi mare lucru să încerc și la 20 km, fără să fac antrenament suplimentar. Pe final - am dus la sfârșit cursa, nu mă las așa ușor, doar am mărturisit că sunt sportiv - pe final, era aproape să leșin. Se învârtea totul cu mine pe ultimii metri și am ajuns epuizat, dar victorios că am trecut linia de sosire! Acela a fost cel mai intens, mai dur moment din sport, pe care l-am trăit”, dezvăluie prezentatorul Ştirilor TVR.

Şi tot el este cel care îi cheamă pe toţi românii să includă sportul, mişcarea în viaţa lor: „Dragilor, faceți sport! Orice ați întreprinde, orice ați îndrăgi în viață, nu uitați de sport! Faceți mișcare! Este cea mai bună profilaxie împotriva deteriorării sănătății. Dar mi-aș permite și o notă personală: faceți mișcare în sporturi de echipă, pentru că ajută nu doar fizic, ci și psihic!”, a adăugat Mihai Rădulescu.

