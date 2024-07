Mihaela Olaru: „Cămătaru, Hagi, Belodedici... ce oameni!”

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le tresalte inima, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor. Iată ce ne-a povestit Mihaela Olaru, prezentatoarea şi realizatoarea emisiunii „Oamenii şi legea”, difuzată de TVR 1 luni-vineri, ora 13.00:

Ce moment din sport te-a emoționat?

Când sunt suporter, automat îmi aduc aminte de copilărie. Nu știu câți dintre dumneavoastră, cei care ne priviți, vă uitați la meciurile echipei de aur, echipa națională de fotbal a României... Eu îmi aduc aminte cu mare plăcere cum, copilă fiind, alături de tatăl meu, urmăream meciurile acelea extraordinare de fotbal. Îmi aduc aminte de Cămătaru, de Hagi, de Belodedici... ce oameni!

Ce sport practici?

Începând din gimnaziu, am jucat handbal. Am continuat în liceu. Chiar am făcut parte din echipa de handbal a Colegiului Național Radu Greceanu, din Slatina.

Care este sportivul român pe care îl admiri?

Nadia Comăneci, fără îndoială! Cine nu o știe pe Nadia Comăneci, campioana României, singura din lume la vremea aceea care a luat nota 10...! Îmi aduc aminte şi acum: parcă îi și văd aterizarea!

Care este amintirea ta preferată legată de sport?

Poate cele mai intense momente trăit de mine, ca sportiv, pentru că am jucat handbal atât în gimnaziu, cât și în liceu, au fost, bineînțeles, acelea când câștigam. Dar n-o să uit niciodată nici acele mingi pe care le luăm direct în nas. Chiar nu era deloc plăcut! Durere, așadar. Bucuria de a juca handbal, însă, m-a cucerit pe deplin în toți anii copilăriei mele și ai adolescenței.

Ce le-ai spune românilor ca să facă sport?

Chiar este foarte important să facem sport! Nu uitați de orele de educație, de sport din copilăria, adolescența noastră. În anii mei de școală, am făcut ore de sport și am făcut sport la adevărata valoare. Chiar era o plăcere. Mișcarea continuă, sportul înseamnă viață! Îi îndemn pe toți cei care ne privesc acum să facă mișcare, să facă sport. Fie că alergi sau mergi pe jos, tot mișcare se numeşte. Şi, ideal ar fi să ne ducem copiii la sport încă de mici.

