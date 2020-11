Micile - marile frumuseți ale României: Castelul Pelișor

Are 117 ani, 99 de camere și a fost construit în 3 ani, ca reședință pentru principii moștenitori. Este încărcat de istorie, aproape de Peleș și parte integrantă a ansamblului arhitectonic realizat de regele Carol I, la Sinaia.

Mulți dintre noi ne-am dorit, poate, să mergem în această vară în concediu. Și am mers. Și poate că, mulți dintre noi am încercat să respectăm cu strictețe recomandările primite de la specialiști. Și nu am fost. Covid 19 ne-a dat viețile peste cap. Dar, cred însă, că pandemia de SARS CoV 2 a avut și ceva bun în ea. Poate că ”ne-a obligat”, vrând-nevrând, să vizităm propriile noastre monumente și efigii, castele și reședințe princiare sau chiar palate regale. Micile - marile frumuseți ale României. Pentru cei care au fost în concediu, dar și pentru cei care nu au fost, vorbim despre un loc minunat, aflat la vreo 130 de km de București.

„Noi, Carol I, Rege al României, clădit-am această casă alăturea de falnicul castel Peleş pentru iubiţii noştri nepoţi.” - scrie pe piatra inaugurală.

Chiar dacă nu are fastul castelului Peleș, poartă amprenta Reginei Maria a României. A fost ridicat între anii 1899 – 1902, iar un an mai târziu, era dăruit cuplului regal Ferdinand și Maria. Pelișor, căci despre el vorbim, a fost realizat de Karl Liman, arhitect ceh al Casei Regale.

În Europa începutului de secol XX a apărut un nou curent arhitectural nonconformist, denumit Art Nouveau. Fire deschisă către frumos și nou, regina Maria a României folosește noul mijloc de exprimare la Pelișor, fiind singurul castel din Romania clădit în stilul anilor 1900. Cere constructorilor încăperi luminoase. Decorurile interioare sunt o combinație de elemente celtice, românești și bizantine. Câteva camere, printre care biroul Reginei, camera de Aur și holul pivot al palatului au, pe pereții din stuc aurit, frunze de ciulini. Motivul era emblema orașului Nancy, capitală a Art Nouveau-lui, dar îi amintea Alteței Sale și de Scoția, țara natală. Iar pe plafonul luminatorului se vede forma unei cruci celtice. Exteriorul - o combinație de elemente românești și nemțești, ce amintesc de bisericile din Bucovina, de Brâncoveni, dar și de stilul Fachwerk (apărut prin secolul al XV-lea, în Germania).

Personalitate enigmatică, îndrăzneață, iubitoare a artei, Alteța Sa Regina Maria și-a pus amprenta asupra Pelișorului. Îl considera o ”casă de vis”, castelul fiind o imagine a gusturilor sale în materie de frumos, așa cum și Balcicul impresionează prin simplitate și bun gust. În 1938, când doctorii i-au spus că sănătatea îi este șubrezită, regina s-a retras la Pelișor, iar pe 18 iulie, inima reginei Maria a început să bată pentru totdeauna... pentru îngeri. Iar castelul păstrează amintirea celei care a fost ”Regina tuturor românilor”.

Alice Săceanu

***

