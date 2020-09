Micii detectivi şi taina femeii în alb

Sâmbătă - ora 8.00

Din 3 octombrie

Kid Detectives & The Secret Of The White Lady - Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus, Estonia, 2014

PREMIERĂ

Regia: René Vilbre

Cu: Liisa Koppel, Mikk Kaasik, Mariann Vilbre, Miikael Ainla, Hilje Murel

*Vară, vacanţă, o staţiune liniştită pe malul mării-decorul ideal pentru ca patru copii să petreacă momente de neuitat. Dar, pe neaşteptate, se trezesc prinşi într-un lanţ de întâmplări legate de evenimente petrecute cu cinci secole în urmă în Palatul Episcopal din Haapsalu.

Micii detectivi încearcă să elucideze misterul furtului unui ceas şi să găsească o comoară pierdută de secole, care ascunde formula fabricării aurului...

XX ACEST PROGRAM POATE FI VIZIONAT DE COPIII IN VARSTA DE PANA LA 12 ANI NUMAI CU ACORDUL SAU IMPREUNA CU PARINTII ORI FAMILIA (AP)