Ediţie dedicată vizitei Papei Francisc în România, la „Mic dejun cu un campion”

Invitatul Danielei Zeca Buzura în ediţia de sâmbătă, 25 mai, de la ora 10.00, este Wilhelm Dancă, preot şi profesor, membru corespondent al Academiei Române și membru al Academiei de Științe și Arte din Salzburg.

’’Iertarea, şi nu pedeapsa îl îndreaptă pe om", spune părintele profesor Wilhelm Dancă în conversaţia din această sâmbătă dimineaţă în compania Danielei Zeca Buzura la Mic Dejun cu un Campion. ’’Îmi place să stau de vorbă cu Dumnezeu şi cu oamenii’’, îşi continuă mărturisirea preotul Episcopiei Romano – Catolice din România.

Wilhelm Dancă nu este invitat pentru prima dată în emisiunile noastre, dar, cu siguranţă că acum, odată cu desfăşurarea de amploare prilejuită de venirea celui de-al doilea Suveran Pontif în România, prezenţa sa este obligatorie. ’’Cine crede în Dumnezeu este un om care riscă. Suntem mereu în situaţia de a crede şi a nu crede. Asta naşte o tensiune continuă care duce la rodire. Dogmele în sensul vechi nu mai rodesc. S-au schimbat prea multe. Fiecare trebuie să ne raportăm la adevăr. Dar, ce este adevărul? Adevărul fiecăruia dintre noi este ca un ciob care reflectă întregul. Dar întregul este doar dacă ne raportăm la ceea ce a spus Iisus: ’Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa’’.

Wilhelm Dancă este un eminent teolog şi filozof, un teoretician exemplar al creştinismului. ’’Teologia are nevoie de filosofie, pentru că teologia gândeşte credinţa, iar gândirea în activitatea sa foloseşte concepte şi limbaje filosofice”.

A studiat la Institutul Teologic Romano - Catolic ’’Sfântul Iosif” din Iaşi, urmând apoi cursurile Universităţii Pontificale Gregoriane din Roma unde, şi-a susţinut doctoratul în filosofie cu o teză complexă: ’’Definitio sacri. Il sacro come ‘il significativo’ e ‘il destino’ e la sua relazione con il metodo storico-fenomenologico nell'opera di Mircea Eliade’’. Un subiect drag care a făcut obiectul unor scrieri ulterioare publicate în ţară: ’’Mircea Eliade. Definitio sacri’’, Iaşi, 1998; ’’Fascinația sacrului. De la Mircea Eliade la papa Ioan Paul al II-lea’’, Iaşi, 2002; ’’Sacro e simbolo in Mircea Eliade’’, Iaşi, 2004.

De la întoarcerea în ţară, în calitate de cadru didactic, Pr. Wilhelm Dancă a urcat treptele academice de la lector, la conferenţiar şi profesor universitar la Institutul Romano – Catolic din Iaşi şi Bucureşti. Predă, în egală măsură şi la facultatea de Filosofie a Universităţii ’’Al. I. Cuza’’ din Iaşi şi la cea din Bucureşti, ocupând, pe rând, funcţiile de rector al Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti (din 2012), de decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Univesităţii Bucureşti (în prezent) şi de director interimar al Şcolii Doctorale de Teologie şi Studii Religioase al aceleiaşi instutuţii superioare de învăţământ (până în 2017). A fost sfințit preot în 1986 de către episcopul Ioan Robu.

Din 2013 este membru corespondent al Academiei Române şi din 2017 al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte din Szalsburg/Austria.

I-a apărut un număr semnificativ de cărţi, ca autor independent şi în calitate de coordinator al unor colective mai largi de scriitori şi colaboratori. Iată doar câteva dintre ele: ’’Bazele filosofice ale teologiei’’, Bucureşti, 1998; ’’Introducere în Teologia Fundamentală’’, Bucureşti, 1998; ’’Euharistia în viaţa Bisericii’’, Bucureşti, 1998 - (coordonator); ’’Creștinii laici. Identitate şi misiune’’, Iaşi, 2001 - (coordonator); ’’Logica filosofică: Aristotel şi Toma de Aquino’’, Iaşi, 2002; ’’Fascinaţia adevărului. De la Toma de Aquino la Anton Durcovici’’, Iaşi, 2005; ’’Fascinaţia binelui. Creştinism şi postmodernitate’’, Iaşi, 2007; ’’Anton Durcovici. Lecţii tomiste despre Dumnezeu’’ (1936-1940), Iaşi 2008 - (coordonator şi editor); ’’Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life’’ (The Council for Research in Values and Philosophy), Washington, D.C., 2008 – (editor); ’’Anton Durcovici. Nu sunt de acord. Declaraţii din arestul Securităţii Bucureşti’’ (1950), Iaşi 2008 - (coordonator şi editor); ’’Pentru iubirea lui Cristos. Dialoguri despre Biserică, Preoţie şi Credinţă’’, Iaşi 2011; ’’Şi cred, şi gândesc. Viitorul unui dialog controversat’’, Bucureşti, 2014; ’’Teologia are nevoie de filosofie? Contribuţii la înţelegerea conceptului de teologie fundamentală’’, Iaşi, 2015; ’’Religion, the Sacred and Hospitality (Council for Research in Values and Philosophy’’, Washington D.C., 2017 – (coordonator şi editor); ’’Fatima 100. Aniversarea centenarului apariţiilor Maicii Domnului la Fatima în context românesc’’, Bucureşti, 2018.

Pentru merite deosebite, Pr. Prof. Wilhelm dancă a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, 2004 şi cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, 2016.

Aşadar, în acest moment istoric, invitatul de onoare al ediţiei de sâmbătă, 25 mai, de la ora 10.00, este nu numai un om cu o carismă aparte dar şi un intelectual de marcă care, dincolo de festivismul inerent unui astfel de eveniment unic ştie să păstreze echilibrul şi graţia în egală măsură.

Într-o perioadă tulbure şi tensionată, este poate nevoie mai mult ca oricând de spiritualitate, iar vizita Papei Francisc în ţara noastră a coagulat atenţia întregii Europe. Care sunt semnificaţiile, mesajele, rostul şi momentul istoric la care suntem martori zilele acestea?

’’Un mesaj de schimbare nu mai poate veni decât din periferii. Cei care sunt la Centru încearcă, firesc, să impună o retorică a lor, o poziţie de putere. De aceea schimbarea vine acum dinspre cei mulţi. Ne purificăm ieşind din prejudecăţi. Fără experienţe existenţiale, omul nu se poate schimba’’.

Telespectatorii vor putea descifra multe teme ardente împreună cu preotul profesor Wilhelm Dancă şi cu Daniela Zeca Buzura în această dimineaţă de sâmbătă, cu doar o săptămână înainte de întâlnirea cu Suveranul Pontif. Întreaga discuţie o puteţi urmări pe 25 mai de la 10:00, la TVR2 şi duminică, 26 mai, de la 9:00, la TVR3.