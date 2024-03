Coregrafa Vava Ștefănescu, la „Mic dejun cu un campion”: Dansul este un principiu al vieții (ediție din 2022) | VIDEO

În ultima săptămână din luna martie, TVR Cultural le propune telespectatorilor să urmărească, la „Mic dejun cu un campion”, dialogurile Danielei Zeca Buzura cu Mihai Mălaimare, Theodor Paleologu, Adriana Babeți, Armand Goșu și Vava Ștefănescu.

Un text de Ileana Ploscaru Panait, producătoarea emisiunii „Mic dejun cu un campion”

Mihai Mălaimare, actor (ediția din 2022)

Luni, 25 martie, ora 10.00

„Avem noroc că lumea este strâmbă şi nebună, iar teatrul este etern. Un actor e în primul rând o foaie de turnesol, absoarbe binele şi răul”, spunea Mihai Mălaimare - actor, fondatorul Teatrului „Masca” și politician - invitat la „Mic dejun” în 2022.

Cărțile sale - „Actorul, bufonul”, „Statuia vivantă” și „Caleaşca aurită” - apărute la Rao în 2021 - au fost prilejul dialogului de la „Mic dejun”.

S-a născut la Botoşani în 1950. A intrat la Institutul de Teatru, deşi era peltic şi nimeni n-ar fi crezut că o să facă o carieră din asta, a făcut parte din cea mai numeroasă generaţie de actori ce a absolvit vreodată, a jucat în filme şi spectacole ale căror număr nu-l mai ţine minte, scrie cu talent tocmai pentru a rămâne consemnate experienţe şi amintiri ce s-ar pierde odată cu el, plantează răsaduri de roşii şi a făcut de la zero un teatru ce astăzi nu numai că are un nume, ci un renume internaţional, are copii de care este mândru şi, pentru că viaţa bate filmul, s-a ocupat o vreme şi cu politica, de care s-a despărţit cu un enorm dezgust. A fost membru în Consiliului Naţional al Audiovizualului (2008 - 2013) şi membru al Consiliului de Administraţie al TVR (1998 - 2000).

****

Theodor Paleologu - istoric și eseist (ediție din 2021)

Marți, 26 martie, ora 10.00

„Dragul meu, tu ar trebui să predai şi nu-ţi pierzi timpul cu politica!’’, îl îndemna ilustrul său tată, Alexandru Paleologu. Iată că, astăzi, după ce a trecut prin experienţele de diplomat şi politician, Theodor Paleologu i-a urmat sfatul, înfiinţând o fundaţie ce poartă numele familiei, o carte de vizită pentru cei care se înghesuie să-i urmărească cursurile şi călătoriile de documentare.

Iar reeditarea cărţii „Despre lucrurile cu adevărat importante”, a lui Alexandru Palologu, în 2021, la Editura Fundaţiei Paleologu, cu o prefaţă semnată de fiul său, a fost prilejul perfect pentru întâlnirea de la „Mic dejun”.

„Priorităţile mele, în acest moment, nu se mai rezumă doar la politică. Am crezut cu adevărat că un intelectual din generaţia mea trebuie să se implice. Nu mi-am atins aceste obiective, aşa că, astăzi, din fericire, trecând nişte ani, ştiu perfect cine sunt şi ce drum trebuie să urmez. După opt ani am plecat din politică şi cred că am făcut bine. Ce e un partid, dacă nu o formă de organizare a prostiei. Asta nu înseamnă că nu sunt un observator critic”, explica Paleologu, la „Mic dejun”.

Urmăriți și seria de fillere despre relațiile dintre români și ucraineni, realizată de Theodor Paleologu și UNICEF, pentru Televiziunea Română, aici.

****

Prof. univ. dr. Adriana Babeţi – scriitoare, critic literar (ediție din 2022)

Miercuri, 27 martie, ora 10.00

„Să fii împăcat cu tine este o formă de fericire”, spunea Adriana Babeți, una dintre cele mai cunoscute și apreciate scriitoare contemporane și profesoară îndrăgită de literatură comparată, la Universitatea de Vest din Timișoara.

„Ceea ce nu m-a părăsit niciodată, ca înger al fericirii, a fost cartea”, spunea Adriana Babeți, care a fost invitată la „Mic dejun” în 2022.

„A fost întotdeauna cea mai bună dintre noi cei hărnicuţi, norocoşi, gălăgioşi, orgolioşi şi mai bine organizaţi’’, scria Mircea Mihăieş despre Adriana Babeţi, iar citindu-i eseurile, articolele şi proza o aşezăm şi noi între autorii de primul raft”, arăta și Daniela Zeca Buzura.

****

Armand Goșu - profesor și analist politic, specializat în spațiul euro-asiatic (ediție din 2022)

Joi, 28 martie, ora 10.00

Armand Goșu, analist politic și istoric, predă din 2004 istoria politică a Rusiei şi a URSS, istoria politicii externe şi a diplomaţiei sovietice, evoluţii în fostul spaţiu sovietic şi introducere în istoria serviciilor secrete sovietice. Are un doctorat în istoria Rusiei, cu o teză despre politica externă a Imperiului Rus.

A fost corespondent la Moscova pentru radio BBC, în anii 1995‑1998 şi 1999‑2000. Între 2005 şi 2010 a fost redactor‑şef adjunct, iar în perioada 2013‑2014, redactor‑şef al revistei 22, editată de Grupul pentru Dialog Social.

Este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice, în cadrul Universității din București.

Armand Goșu a fost invitatul Danielei Zeca Buzura la „Mic dejun” în 2022.

****

Vava Ştefănescu - coregrafă, managerul Centrului Național al Dansului (ediție din 2022)

Vineri, 29 martie, ora 10.00

„Dansul este un principiu al vieţii”, spunea Vava Ştefănescu, iar această cugetare i se potriveşte cel mai bine, pentru că întreaga ei carieră de dansatoare, coregrafă sau regizor şi-a dedicat-o exclusiv scenei.

Predă, regizează, dansează, inspiră pe cei mai tineri, călătoreşte cu burse de studii şi documentare, se adaptează din mers oricăror provocări – un fapt important ce indică disponibilitatea şi abilitatea de a depăşi situaţii dificile, cu scopul de a performa în domeniul artistic pe care îl iubeşte atât de mult, este unul dintre cei mai importanţi coregrafi ai Centrului Naţional al Dansului şi directoarea artistică a acestei instituţii unice în România.

„De câteva decenii încoace, Vava Ştefănescu îşi concepe dansul ca viaţa: când lin, când vibrant, cu suişuri şi coborâşuri, însă, totdeauna adevărat”, spunea Daniela Zeca Buzura, despre Vava Ștefănescu, invitată la „Mic dejun” în 2022.