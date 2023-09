Scriitorul Norman Manea, la „Mic dejun cu un campion”: Oamenii şi-au creat dictaturile şi tot ei le-au demolat. Lumea de acum evoluează tot mai mult spre forme extreme

Gabriela Adameșteanu - scriitoare și traducătoare

Luni, 18 septembrie, ora 10.00

„Când mă uit la mine ca la o persoană străină, Gabriela Adameşteanu, presupun că am o anumită doză de vitalitate, un impuls de a merge mai departe, chiar în momente dificile”, mărturisea Gabriela Adameșteanu, autoarea unor cărţi de mare succes ale literaturii române contemporane, invitată la „Mic dejun” în anul 2016.

A scris. A publicat. I-au fost reeditate romanele. Cărţile sale au continuat să fie traduse în mai multe limbi şi a mai adăugat la portofoliul – deja notoriu – încă o serie de premii onorante.

„Sunt o fire relaxată. Asta cred că se vede cel mai bine după intervalele de timp dintre cărţile mele”, explica scriitoarea.

Violonistul Alexandru Tomescu

Marți, 19 septembrie, ora 10:00

„Îmi doresc să las copiilor mei un loc mai bun şi să ştiu că am contribuit cu ceva la schimbare”, mărturisea în 2016 Alexandru Tomescu, un artist care a ales România, deşi ar fi putut fi celebru oriunde în lume.

Rugiero Ricci, ascultându-i interpretarea „Campanellei” lui Niccolo Paganini, îl cota la superlativ încă din promiţătoarea adolescenţă de muzician: „Este un mare talent. Iată un virtuoz al instrumentului’’, iar bursa datorită căreia a beneficiat de vioara Stradivarius Elder-Voicu a fost o oportunitate la care avea tot dreptul.

Turneele, concertele, proiectele pe care le iniţiază sau la care este parte sunt puse în slujba muzicii clasice, cu intenţia explicită de a fi aproape de oameni, în dorinţa de a înlocui frustrarea că sunt neinstruiţi pentru a asculta şi savura muzica, cu satisfacţia totală a înţelegerii şi trăirii ei.

Norman Manea – scriitor şi profesor în SUA

Miercuri, 20 septembrie 2023, ora 10:00

Ce urmează a doua zi după succes? Firescul, pare să spună Norman Manea. Numai aşa te poţi salva ca om şi ca artist.

Norman Manea a plecat din ţară în 1986. De 20 de ani predă la Bart College unor studenţi veniţi din peste 30 de ţări ale lumii.

„America m-a obligat să mă revizuiesc”, spunea scriitorul, invitat la „Mic dejun cu un campion” în 2016. Norman Manea nu este numai un dascăl adorat de studenţii săi, ci și un scriitor de succes. Abia în străinătate s-a bucurat cu adevărat de succes, de public, de presă, de critică.

De aceea, poate, la Sesiunea Aniversară de la Academia Română organizată la împlinirea a 80 de ani de viață, alături de soţie, prieteni, scriitori, artişti, oameni de presă și televiziuni, se afla şi un număr însemnat de editori din Germania, China, Brazilia, America, România, Franţa. Şi, cu toate acestea, Norman Manea ne-a destăinuit: „Nu suport morga celebrităţii şi a gloriei. Sunt efemere”.

A scris peste 20 de cărţi, traduse peste tot în lume. Un succes care poate asigura o stare de bine, un sentiment de împlinire. Cu toate acestea, de multe ori, gândurile sale sunt amare: „Oamenii şi-au creat dictaturile şi tot ei le-au demolat. Lumea de acum evoluează tot mai mult spre forme extreme. Exilul s-a banalizat. Era o formă de rezistenţă, dar acum el nu mai există nicăieri”.

Nicu Alifantis – cantautor

Joi, 21 septembrie, ora 10.00

Nicu Alifantis este mult prea cunoscut pentru a mai fi necesar să-i facem o carte de vizită, deşi a mărturist la întâlnirea noastră că, recent, un tânăr producător îi ceruse un CV.

„Nu m-a deranjat’’, a mărturisit Nicu Alifantis. „Ce mă deranjează este încrâncenarea, lipsa de cultură, de informaţie, vorba apăsată”.

Se simte, totuşi, o revoltă interioară a unui creator care, privind acum la cariera sa, are cu ce se mândri: cantautor, compozitor, actor, poet, un muzician redutabil, Nicu Alifatis este, pentru muzica românească, un artist care a deschis multe direcţii. Muzica sa este fredonată, ascultată, cerută. Albumele sale se caută în continuare. O prezenţă plăcută, cu umor şi fine ironii – acesta este Nicu Alifantis când nu este pe scenă. Scrie, se implică în mediul social, imprimă noi compoziţii, face turnee, pune la cale noi concerte. Nici o clipă de pierdut.

Nicu Alifantis a fost invitatul Danielei Zeca Buzura la „Mic dejun cu un campion” în anul 2016.

Ion Caramitru (1942-2021) - actor

Vineri, 22 septembrie, ora 10:00

„Revoluţia mea a eşuat. A câştigat Revoluţia lui Sergiu Nicolaescu”, spunea, în 2016, Ion Caramitru. În schimb, au triumfat teatrul său şi voinţa de a construi binele celor de lângă el.

Ion Caramitru (1942-2021) a fost un adevărat om de cultură, cu o nobilă meserie şi cu o pricepere managerială potrivită unui minister mereu văduvit de buget, dar care, alături de educaţie şi sănătate, este coloana vertebrală a unei naţiuni.

Ion Caramitru a discutat cu Daniela Zeca Buzura despre familie, studenţie, debut, partenerii de scenă, spectacolele redutabile în care a jucat, preşedinţia UNITER şi gestionarea unei bresle nelipsită de orgoliile unor creatori, ale căror sensibilităţi trebuie mereu menajate, diplomaţie culturală, pragmatism managerial, prezenţa în momentele-cheie ale istoriei recente, reverenţa adâncă în faţa Majestăţii Sale Regele Mihai I, apartenenţa la un sistem de valori morale, profesionale și personale pe care mulţi le-au uitat, dar care pentru Ion Caramitru erau axa după care își conducea viața.

Ioana Drăgan - scriitoare, directoare în cadrul Institutului Cultural Român

Duminică, 24 septembrie, ora 10.00

„Nu am scris printre picături. A fost o alegere. Tot ceea ce am făcut în viaţă, cariera de scriitor, cea de jurnalist de televiziune, pe care am practicat-o atâţia ani, întâlnindu-mă cu oameni pe care îi preţuiesc, apoi cea de diplomat în domeniul culturii la Institutul Cultural Român, într-un departament complex şi foarte solicitant, familia, copilul meu minunat, părinţii, totul mă defineşte prin alegerile pe care le-am făcut la timpul potrivit.

Încerc să nu suprapun activităţile mele. Am scris şi voi mai scrie. Am fost publicată şi, încerc să cred că m-am bucurat de preţuirea şi a publicului, şi a criticii, şi a colegilor mei. Cred că am reuşit în literatură ceea ce mi-am propus şi sper s-o fac în continuare. Privesc cu încredere către viitor, ca şi personajele mele”, spunea Ioana Drăgan, invitată la „Mic dejun” în 2022.

Ioana Drăgan este directoarea generală a Direcției Generale a Reprezentanțelor în străinătate ale Institutului Cultural Român (ICR), prozatoare și eseistă și a fost realizatoare de emisiuni culturale la TVR.