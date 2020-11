„Mic dejun cu un campion”, ediție în dar pentru publicul său: invitat Andrei Pleșu

Luni, 30 noiembrie, de la ora 9:00, puteți revedea o ediţie de colecţie „Mic dejun”: Daniela Zeca Buzura şi Andrei Pleşu într-o discuție relaxată şi substanţială despre comunicarea fără comunicare.

Echipa „Mic dejun cu un campion” a pregătit telespectatorilor săi, care au susținut emisiunea la Premiile TVmania, o întâlnire aparte.

Nu este un secret pentru nimeni dintre cei care lucrăm zi de zi în televiziunea publică că a atinge performanţa de a fi premiat în zilele noastre pentru un format cu un caracter asumat cultural nu este o încercare tocmai uşoară. Din multe motive. Dar, de aproape şase ani şi 12 sezoane, cu peste 150 de invitaţi – „campioni” ai diverselor domenii de activitate, am dovedit nu numai consecvenţă, ci şi încăpăţânare.



Am crezut, şi continuăm s-o facem, în performanţă sub toate formele ei, în excelenţă, în modele de viaţă, de profesie, de cultură, de implicare socială, de educaţie şi, de aceea publicul a votat – o onoare pentru noi – pentru „Mic Dejun cu un campion”. Un format de televiziune original, semnat de doi realizatori şi producători ai Televiziunii Române – Daniela Zeca Buzura şi Ileana Ploscaru Panait – care dincolo de profesia de jurnalist, sunt în egală măsură creatori unul, scriitor şi profesor, celălalt, artist vizual şi manager cultural. Un parteneriat, bazat pe afinităţi şi prietenie, ce explică succesul unui proiect realizat de o echipă mică, dar inimoasă: Dănuţ Cristişor – producţie şi, de multe ori operator, Marius Butnariuc Fiter – editor de imagine, Marius Marin – editor de sunet, tuturor colegilor de la imagine teren, sunet, machiaj, promo şi marketing care au făcut tot posibilul ca acest program să arate bine şi să fie promovat aşa cum merită.

Şi, pentru că premiul TVmania pentru „Cea mai bună emisiune de interviu-portret” este în esenţă un premiu acordat de public, este cu atât mai important ca dincolo de întâlnirea noastră săptămânală de sâmbătă dimineaţa, să mulţumim şi prin aceste câteva rânduri tuturor celor care se uită la noi, care ne acordă încredere, ne scriu constant şi ne fac fericiţi că sunt prieteni fideli și ne încurajează să continuăm.

„Fiecare premiu este preţios pentru un realizator şi producător de televiziune. El certifică recunoaşterea meritelor sale, a echipei şi a instituţiei pe care o reprezintă. De aceea, mă simt onorată că Televiziunea Română –a obţinut două preţioase trofee pentru „Mic Dejun cu un campion” şi „Câştigă România!”, ambele din grila TVR2. Este dovada că instituţia noastră îşi respectă statutul şi misiunea. Ţin să-i felicit pe toţi colegii jurnalişti care au câştigat anul acesta Premiile TVMania, de la toate posturile de televiziune. Fiecare dintre noi încercăm să fim cei mai buni pentru publicul care ne urmăreşte, iar aceste distincţii sunt dovada că munca noastră nu este în zadar. La Mulţi Ani! Sănătate şi Sărbători fericite tuturor!”, este mesajul transmis de Daniela Zeca Buzura, amfitrionul „Mic Dejun cu un Campion” şi de Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii

Şi, pentru ca sărbătoarea să fie deplină, vă propunem să revedeți la TVR2, luni, 30 noiembrie, de la ora 9:00 o ediţie de colecţie, o întâlnire cu unul dintre cei mai apreciaţi invitaţi la „Mic dejun”: domnul Andrei Pleşu. Domnia sa este în prezent un fervent blogger, editorialist, profesor, scriitor de succes – publică în ţară şi în străinătate, editează audio.book-uri într-o lectură care descifrează sensurile ascunse ale ideilor - şi, pe cât posibil, ocoleşte studiourile de televiziune chiar dacă mai acceptă să apară din când în când. Carismatic, cu o prezenţă bonomă şi sclipitoare, cu replică savantă şi plină de umor, cu alăturări surprinzătoare de tonuri şi idei, Andrei Pleşu este o prezenţă ce nu poate trece neobservată. Şi, pentru că totul în lume se face şi se desface mai ales prin vorbe, azi, la micul dejun, Daniela Zeca Buzura şi Andrei Pleşu vor discuta relaxat şi substanţial despre comunicarea fără comunicare.