In Memoriam Nicu Covaci: ”Mic dejun cu un campion” al libertăţii

Muzicianul, compozitorul, chitaristul, fondatorul şi liderul iubitei trupe Phoenix a trecut în lumea celor veșnice. În amintirea lui Nicu Covaci vă invităm sa revedeți sâmbătă, 3 august, de la ora 10, pe TVR 2 și TVR Internațional o ediție ”Mic dejun cu un campion” ce l-a avut invitat.

„Nicu Covaci a rămas acelaşi rebel contestatar şi după 55 de ani de scenă. După căutări, exil, nostalgii şi întoarceri, Nicu Covaci a renăscut pe pământ românesc precum pasărea Phoenix’’ – spunea Daniela Zeca Buzura, amfitrionul emisiunii.

Nicolae Covaci - compozitor, cântăreț, chitarist, pictor şi grafician profesionist, cunoscut ca fondator şi lider al formaţiei Phoenix.

Nicolae Covaci a împlinit, în aprilie 2017, 70 de ani. I-a petrecut pe scena de la Arenele Romane din Bucureşti alături de prieteni şi de un public numeros şi entuziast care a făcut o atmosferă incredibilă la un concert, la rândul lui, unic. De ce? Pentru că, de 55 de ani, Trupa Phoenix s-a identificat cu tot ce are mai preţios rockul românsc: forţă, creaţie, arhaism folcloric, o interpretare magistrală, o prezenţă scenică ieşită din tipare, atitudine, spirit românesc, idealuri, implicare.

Atâtea cuvinte pentru o mână de muzicieni mai vechi sau mai nou afiliaţi mişcării Phoenix, prin venele cărora curge muzica legendarei trupe.

Am văzut la concert fani din toate generaţiile, însoţiţi de copii şi de nepoţi care trăiau la unison ritmurile muzicii. Un spectacol emoţionant atât pe scenă, cât şi în afara ei.

Iar Nicu Covaci a fost motorul tuturor acestor resorturi. O prezenţă agreabilă cu tot aspectul său ’’sălbatic’’ şi contestatar. Dar el, muzicianul, compozitorul, chitaristul, fondatorul şi liderul iubitei trupe Phoenix şi, pentru cine nu ştia, pictor şi grafician profesionist credea cu tărie, deşi a fost, cum chiar el mărturisea, dezamăgit, credea, spuneam, în verticalitatea poporului român.

’’Pe mine mă dărâmă faptul că românii acceptă orice li se spune, orice li se cere. De unde fatalismul ăsta mioritic? Luptaţi-vă! Nici până azi n-am învăţat să ripostăm’’ – Nicu Covaci

Credea în bine, în adevăr, în dreptate. A fost un patriot înnăscut, cu toate că a trăit departe de ţară, dar nimic şi nimeni nu l-a putut opri să nu-şi susţină răspicat convingerile, să nu trăiască în conformitate cu crezul său neclintit că orice om trebuie să se bucure de libertate.

’’Libertatea este, pentru mine, bunul cel mai de preţ’’ – spunea artistul.

’’Eu nu ştiam că Nicu Covaci este absolvent de arte plastice. Abia după ce am văzut mai multe reproduceri după lucrările sale, nu m-am mai îndoit. Sigur că dincolo de surprindere a fost şi o satisfacţie, eu însămi fiind artist vizual. Abia atunci am înţeles de ce mi se păreau - încă din perioada liceului când ascultam mult muzica Phoenix - atât de deosebite copertele discurilor lor. Aveau o grafică specială. Colecţionarii ştiu ce spun. Dincolo de filonul arhaic al muzicii marca Phoenix, o direcţie necunoscută în muzica de la noi, complet nouă şi extrem de bine primită de tineri, tot ce făceau ei era extraordinar. Aveau o vestimentaţie de scenă care îi deosebea de toţi ceilalţi, o trăire anume care electriza şi mobiliza afectiv mase mari de oameni. Erau îndrăzneţi şi militanţi. Creau o apartenenţă la o spiritualitate străveche, la valori ancestrale, la o trăire înălţătoare dincolo de neputinţele şi mizeriile zilnice. Şi m-am bucurat că, după atâţia ani, am avut prilejul să mă întâlnesc cu Nicu Covaci care, în mintea şi în sufletul meu, a rămas mereu acelaşi’’ – mărturisea Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

Ediția s-a difuzat pe TVR 2 în 2017.