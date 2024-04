Mezzosoprana Ruxandra Donose, la „Interviurile TVR Cultural”: Când am descoperit ce înseamnă să cânţi cu vocea, pianul nu mi-a mai fost suficient

Mezzosoprana Ruxandra Donose intră în dialog cu jurnalista Ioana Pavel la „Interviurile TVR Cultural” sâmbătă, 13 aprilie, de la ora 22.30.

În cei peste 30 de ani de carieră la nivel international, Ruxandra Donose a interpretat pe cele mai mari scene de operă ale lumii, de la Royal Opera Covent Garden, Londra, până la Metropolitan New York, cu opriri la Wiener Staatsoper, Theater an der Wien, Opera Paris Bastille, Opera din Beijing, Festivalul de la Salzburg si multe altele.

Printre cele mai cunoscute şi apreciate mezzosoprane din generaţia sa, Ruxandra Donose a captat atenţia publicului şi a criticii de specialitate în teatre de operă şi săli de concerte din întreaga lume. Asociată iniţial mai mult cu Bel canto, muzica lui Mozart sau muzica franceză, în ultimii ani a tranziţionat spre repertoriul dramatic german şi italian.

„Cu muzica m-am întâlnit de la preșcolari, am început să studiez pianul de la vârsta de șase ani şi familia mea - muzicologul şi compozitorul Vasile Donose, tatăl meu, şi mama mea, profesoară de teorie, doamna Maria Donose - practic mi-a insuflat dragostea pentru muzică, iată, de mic copil.

Am studiat însă pianul până la Liceul de Artă „George Enescu”. Mi se creiona, cumva, un drum de pianistă, deşi nu am fost niciodată convinsă că asta o să urmeze, dar eram o pianistă destul de bună, însă, pianistă fiind, a trebuit să studiez canto, ca să ştiu să acompaniez şi aşa am descoperit propria mea voce şi, când am descoperit vocea şi ce însemană să cânţi cu vocea, pianul nu mi-a mai fost suficient”, a explicat Ruxandra Donose, la „Interviurile TVR Cultural”.

La „Interviurile TVR Cultural", Ioana Pavel îi invită pe telespectatori în lumea artiștilor - cum au ales scena, cine le-a îndrumat primii paşi şi ce înseamnă perseverenţa în cariera lor.

