Melodifestivalen 2021: presa suedeză începe să dezvăluie potențiali participanți

Ziarul suedez „Aftonbladet”, care a previzionat corect astfel de participări și la edițiile din anii trecuți ale selecției suedeze, anunță potențiala prezență la Melodifestivalen 2021 a trio-ului The Mamas și a solistei Dotter.

În 2020, doar un punct a separat-o pe Dotter de câștigătoarele The Mamas, cu piesa lor „Move”.

Acestea au reprezentat Suedia și la ediția din 2019, unde l-au acompaniat pe John Lundvik. Grupul este format din Loulou Lamotte, 39 de ani, Ash Haynes, 33 de ani, cât și Dinah Yonas Manna, 39 de ani. Cu toate ca anularea ESC2020 le-a blocat sansa pentru Rotterdam, trio-ul a lansat recent single-ul „Touch The Sky” si albumul de debut „Tomorrow is waiting”. Sursele „Aftonbladet” susțin că The Mamas au primit mai multe propuneri de melodii pentru înscrierea la Melodifestivalen 2021.

În ceea ce o privește pe Johanna Jansson (aka Dotter), 33 de ani, ea a participat, se pare, pe tot parcursul verii și la începutul acestei toamne, la o serie de tabere de creație, menite să dea naștere unor noi hit-uri Eurovision. Datele oferite de “Aftonbladet” sugerează faptul că ea ar fi ales deja o piesă cu mari șanse să o ducă în topul clasamentului.

Foto – sursa internet