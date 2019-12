La filmări, Marina Almășan a fost luată cu asalt de oaspeți neobișnuiți

Aflată în Maramureş pentru a filma o ediţie specială „Femei de 10, bărbaţi de 10”, Marina Almăşan s-a trezit cu un „special guest star” în emisiune: o turmă de oi.

Oile au intrat cu entuziasm în scenă, mai, mai să o măture pe simpatica prezentatoare. Momentul inedit l-ați putut vedea în ediţia de sâmbătă, 21 decembrie, de la ora 15:00, la TVR 2 și TVR 2 HD.

În preajma Crăciunului, Marina Almăşan, alături de echipa sa „Femei de 10, bărbaţi de 10”, a dat o fugă până în Maramureş. Acolo, în curtea unor maramureşeni gospodari s-a întâlnit cu oameni de nota 10, dar şi cu obiceiuri şi tradiţii specifice zonei. Sâmbătă, 21 decembrie, de la ora 15:00, telespectatorii TVR 2 au fost invitaţi la o ediţie „Femei de 10, bărbaţi de 10” cu miresme tradiţionale, în care au răsunat colinde maramureşene.

Printre invitaţii Marinei, oameni locului, s-a numărat şi Moș Ou, care a împlinit în acest an 100 de primăveri.

„Am fugit în Maramureș pentru zăpadă și tradiții. Din păcate, am găsit... numai tradiții! Maramureșul ne-a întâmpinat cu o vreme de primăvară, dar și cu bucate tradiționale, cu colinde cântate sub un soare arzător si cu invitați surprinzători : de la opincari, la avocați din Coasta de Fildeș, de la creatori de măști, la ciobani-trâmbițași, de la socăcițe ( gospodinele care gatesc mâncare pentru ocazii speciale) la copii geniali, care fac cinste acestor locuri de poveste. Pofta cu care am filmat această ediție specială, va fi , cu siguranță, simțită și de telespectatori”.