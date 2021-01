Mariachi Gringo - povestea unui vis împlinit

Urmăriţi miercuri, 27 ianuarie, de la ora 21.10, premiera filmului MARIACHI GRINGO (coproducţie SUA, Mexic din 2012), în regia lui Tom Gustafson

MARIACHI GRINGO – SUA, Mexic, 2012

Regia: Tom Gustafson

Cu: Shawn Ashmore, Martha Higareda, Adriana Barazza

Dramă romantică. Deşi trăieşte într-un orăşel din inima Americii, Edward visează să devină mariachi şi, într-o zi, îşi adună curajul să plece în Mexic. La Guadalajara, tânărul caută în zadar o trupă de mariachi căreia să i se alăture, dar găseşte, în schimb, o mare iubire.

Din distribuţia filmului fac parte, alături de actori, şi muzicanţi profesionişti precum Lila Downs care cântă în film alături de trupa sa.

În ciuda faptului că filmul nu a beneficiat de un buget exorbitant, de un regizor renumit sau de o distribuţie cu actori de top, producţia este una apreciată de critici. Astfel, Mariachi Gtringo are în palmares numeroase premii şi nominalizări fiind prezentat în deschiderea a nu mai puţin de 75(!) de Festivaluri Internaţionale de film precum cel de la Miami, Cleveland, Guadalajara sau Nashville.

Best American Indie Film (Cleveland Int’l Film Festival), Best Film & Best Actress (Guadalajara Int’l Film Festival) & Best Hispanic Film (Nashville Film Festival).