Maratonul internaţional #SalvaţiUcraina, ediţia a doua, la TVR 1

În mod simbolic, chiar de ziua oraşului Kiev, pe 29 mai, are loc o nouă ediţie a evenimentului caritabil internaţional #SalvaţiUcraina. TVR 1 transmite spectacolul teledon duminică, de la ora 23.00.

Pe 29 mai, al doilea spectacol-eveniment caritabil internaţional #SalvaţiUcraina are loc la Kiev, inima libertăţii şi la Berlin, capitala Germaniei. Transmis de TVR 1 duminică, de la ora 23.00, evenimentul va fi dedicat bravei rezistenţe ucrainene, care, de peste trei luni, luptă împotriva Rusiei.

Şefi de state, celebrităţi internaţionale şi din Ucraina îndeamnă la pace şi sar în ajutorul ţării vecine. Scopul evenimentului este de a atrage atenţia întregii lumi asupra dramaticelor evenimente care au loc în Ucraina şi, de asemenea, de a strânge fonduri pentru achiziţionarea de echipamente medicale care să poată asigura îngrijirea răniţilor.

Volodymyr Zelenskyi, preşedintele Ucrainei, Boris Johnson, premierul Marii Britanii, Karl Nehammer, cancelarul Austriei, Mark Rutte, prim-ministru al Ţărilor de Jos, Alar Karis, preşedintele Estoniei, Micheál Martin, prim-ministrul Irlandei, Edi Rama, premierul Albaniei, Iván Duque Márquez, preşedintele Columbiei, Janez Janša, prim-ministru al Sloveniei, Petr Fiala, prim-ministrul Republicii Cehia, Andrej Plenković, premierul Croaţiei, Egils Levits, preşedintele Letoniei, Gitanas Nauseda, preşedintele Lituaniei şi Maia Sandu, preşedinta Moldovei se vor adresa publicului din întreaga lume rostind cuvinte de susținere pentru Ucraina.

Vor participa la spectacolul transmis live din Kiev şi din Berlin, de pe scena amplasată lângă Poarta Brandemburg, trupe şi artişti din Ucraina, printre care be Okean Elzy, Tina Karol, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Antytila, ONUKA, alyona alyona şi mulţi alţii. De asemenea, invitaţii speciali sunt The Kalush Orchestra, reprezentanţii Ucrainei câştigători ai ediţiei Eurovision 2022.

Evenimentul caritabil internaţional #SalvaţiUcraina va putea fi urmărit de asemenea la TVR Internaţional şi TVR Cluj.