Maratonul caritabil #SalvaţiUcraina se vede la TVR 1

Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim și Craig David, Salvador Sobral, Netta, Ruslana, Jamala şi alţi artişti ucraineni participă la spectacolul organizat de Televiziunea Publică din Polonia (TVP), cu sprijinul televiziunilor publice europene.

Aproape douăzeci de țări din Europa, peste cincizeci de artiști din întreaga lume și un public de milioane de oameni participă duminică, 27 martie, la maratonul caritabil #SalvaţiUcraina, organizat cu scopul de a sprijini populaţia Ucrainei greu încercată de război.

Prin transmisiuni şi legături live din studio, oameni influenți, vedete din muzică sau politicieni se vor adresa telespectatorilor din întreaga lume rostind cuvinte de susținere pentru Ucraina. Va fi organizată, de asemenea, vizionare publică pe ecrane mari în stradă, show-ul fiind astfel disponibil tuturor celor care se află în Varşovia.

Duminică, 27 martie, de la ora 21.10, la TVR 1, telespectatorii din România vor putea viziona spectacolul organizat cu scopul de a strânge fonduri şi a oferi ajutor pentru Ucraina, ţară care se confruntă cu o situaţie dramatică generată de război și cu o criză umanitară în evoluţie. Filme documentare care prezintă realitatea de zi cu zi a Ucrainei lovite de război vor reprezenta, prin urmare, piloni importanţi al programului.

Muzicieni, artişti, activişti civici, lideri, actori, sportivi, voluntari din lumea întreagă îşi vor arăta sprijinul pentru Ucraina în timpul celor două ore ale spectacolului caritabil, care va fi retransmis de televiziuni din 20 de ţări din Europa şi din lume, platforme de streaming şi reţele sociale. Publicul va putea să doneze pentru această cauză umanitară înaintea, în timpul şi după difuzarea evenimentului caritabil.

Trupe celebre şi artişti precum Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim și Craig David, Veronika Moloshna, Julia Belei, trupa Taraka vor participa la spectacol. Câştigătorii Eurovision Salvador Sobral şi Netta se numără şi ei printre cei care se vor adresa audienţei cu mesaje care să încurajeze donaţiile. Şi numeroşi artiști din Ucraina, inclusiv Dakha Brakha, Ruslana, The Hardkiss, Jamala, Go_A, Monatik, Alyona Alyona se alătură evenimentului.

Amfitrioni vor fi Maria Yefrosynina și Tymur Miroshnychenko - din Ucraina și Ida Nowakowska și Donald Arleth - de la TVP.

Simbolul maratonului #SalvaţiUcraina, creat de artistul ucrainean Daniel Skrypnyk, este floarea-soarelui, care reprezintă întreaga Ucraină şi care a devenit elementul cheie în dezvoltarea identităţii vizuale a proiectului.