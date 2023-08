Malta: Finala MESC 2024 nu va avea spectacole live

Finala națională a Maltei pentru Eurovision Song Contest va include doar spectacole live pe bandă și videoclipuri muzicale pentru fiecare finalist. În consecință, nu vor exista spectacole live în noaptea din timpul finalei The Malta Eurovision Song Contest (MESC) 2024.

Schimbarea majoră a regulilor este una dintre numeroasele modificări semnificative aduse concursului din acest an. Postul de televiziune național din Malta, PBS, a anunțat regulile pentru competiția din 2024.

Alte modificări ale regulamentelor pentru MESC 2024 includ o fază a semifinalei extinsă, care ar putea începe încă din octombrie.

Înscrierile melodiilor se va putea face din 28 august 2023 și se va încheia pe 30 septembrie 2023. Artiștii de succes își vor interpreta melodia „în timpul unui spectacol televizat care se desfășoară pe câteva săptămâni” pentru a încerca să se califice în Marea Finală.

12 melodii vor ajunge în etapa finală, iar piesele câștigătoare vor fi alese, printr-o combinație, de votul juriului și un televot public.

În finală, însă, artiștii concurenți nu își vor interpreta melodia live. În schimb, vor fi invitați să înregistreze o versiune live pe bandă în decembrie 2023, când vor avea trei reprize și o fereastră de 60 de minute pentru a obține cea mai bună performanță posibilă.

În plus, fiecare dintre cei 12 finaliști va primi un grant de 5.000 EUR pentru a realiza un videoclip muzical, care va fi difuzat și în noaptea marii finale.

Odată ce fiecare spectacol live pe bandă și videoclipul muzical au fost difuzate, votul juriului și votul publicului vor fi combinate pentru a determina câștigătorul și melodia care va reprezenta Malta la Eurovision Song Contest 2024 de la Malmö, Suedia.

Decizia de a elimina spectacolele live din finala națională a Maltei va atrage cu siguranță cea mai mare atenție. Deși nu se cunoaște motivul pentru care PBS a făcut schimbarea, reglementările complete pentru MESC 2024 menționează că „mixarea finală a sunetului va fi operată de PBS pentru a asigura niveluri uniforme și calitatea sunetului”.

Câștigătorul MESC 2024 va călca pe urmele lui The Busker, care a câștigat ediția din 2023 a concursului cu „Dance (Our Own Party". Malta a evoluat în prima semifinală a Eurovision Song Contest 2023 la Liverpool, Regatul Unit, ajungând pe locul 15 din 15, după ce a obținut doar trei puncte în clasamentul general.

Sursa:eurovoix.com