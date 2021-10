„Mai bine eu decât toţi!” Povestea erolui Cătălin Olteanu, la „Frontul de acasă”

Miercuri, 27 octombrie, de la ora 22.30, la TVR 1 cunoaştem un om excepţional, un model pentru camarazii săi. | VIDEO

Subofiţerul Cătălin Olteanu, paraşutist militar, a fost de faţă la detonarea a 200 de kg de explozibil şi a supravieţuit. Datoria lui era să-i protejeze pe ceilalţi, iar misiunile de cercetare terestră implicau riscuri uriașe în Afganistan. O meserie pe care puţini au curajul, pregătirea şi se încumetă să o facă.

Miercuri, 27 octombrie, de la ora 22.30, la TVR 1, Alina Grigore ne spune cum e viața lui Cătălin pe „Frontul de acasă”. Dar şi care este legătura dintre eroul nostru şi un alt erou din prima unitate de paraşutişti a armatei române, un simbol pentru zeci de generaţii.

„Încercam să deschid ochiul drept, dar nu puteam. Casca nu o mai aveam. După ce m-am ridicat m-au luat amețelile și am văzut sânge. Atunci am început să verific dacă mai am mâini, picioare. Mai aveam jumătate de vestă pe mine. Și auzeam cum se trage cu mitraliera!”, rememorează Cătălin Olteanu, militar rănit în Afganistan, cel mai greu moment din cariera sa.

Parașutist specializat în cercetare, Cătălin Olteanu observa centimetru cu centimetru aria pe care o verifica și, cu detectorul de metale, scana sute de zone suspecte. Astfel a descoperit bombe artizanale camuflate în tot felul de locuri, salvând viețile camarazilor săi.

„Când am ajuns în Afganistan, m-au repartizat la pază. Dar eu, având pregătire de cercetare, am spus că nu am venit în misiune să stau de pază”, povesteşte el. Așa că a ajuns în unele dintre cele mai atacate zone, din apropierea graniţei cu Pakistanul: baza operaţională înaintată Al Masaak şi avanpostul nr.7. „Răspundeam de siguranţa patrulei. Cum era ca o soţie, un copil, o mamă să mă întrebe, la întoarcerea din misiune, de ce soţul, tatăl sau fiul lor nu mai este? Mai bine eu decât toţi!”

Cătălin şi-a pierdut un ochi, suferă de pierderi de memorie şi a rămas cu probleme mari de echilibru, după ce capul i-a fost străpuns dintr-o parte în alta de schije. A fost nevoie de mai multe implanturi din titan care au înlocuit ceea ce explozia i-a distrus în interiorul capului. Abia după două luni de exerciţii a reușit să mişte capul fără să aibă senzaţia că se prăbuşeşte.

Cătălin Olteanu a fost medaliat pentru eroism. Prin sacrificiul lui, camarazii săi şi-au putut continua şi îndeplini misiunile încredinţate. Iar când s-a făcut repatrierea batalionului, şi-a întâmpinat colegii, până la ultimul zbor din Afganistan către Romania. Cătălin Olteanu este acum plutonier adjutant în retragere, după ce a ieşit la pensie din motive medicale. În ciuda încercărilor, multe şi grele, prin care a trecut, a reuşit să rămână acelaşi om: optimist, săritor şi cu simţul umorului.

Au trecut mulţi ani până când Cătălin a descoperit un nou drum în viaţă. Acolo unde medicina s-a oprit, a reuşit prin sport. Toată energia de care Cătălin are acum nevoie o câştigă atunci când vâsleşte ori aleargă în padure. Este modul în care îşi limpezeşte mintea, scapă de ameţeli, de traumă, de tot ce nu-i dă pace. Cătălin Olteanu este titular al echipei Invictus România şi anul viitor va participa, în premieră, la Jocurile Invictus de la Haga. În activităţile sportive pe care le practică, nu de puţine ori i se alătură fiul şi soţia.

Tot la „Frontul de acasă” aflăm și care este legătura dintre Cătălin Olteanu și generalul paraşutist Grigore Baştan, cel care a făcut parte din prima companie de paraşutişti militari din armata română, subunitate înfiinţată la 10 iunie 1941, iar în anul 1944 a participat la luptele din nordul Bucureştiului. În 1950, el și-a adus o contribuţie esenţială la reînfiinţarea primului batalion de paraşutişti şi, ulterior, a inventat paraşutele BG-7M (principală) şi BG-3m (de rezervă), folosite pe o perioadă îndelungată în Armata României. Iar în 20 august 1970, Grigore Baştan a stabilit un record naţional la saltul cu paraşuta, executând un salt din aeronavă de la înălţimea de 10.000 m cu o cădere liberă de 7.000 m. Cu un astfel de tip de paraşută a făcut şi Cătălin Olteanu primul lui salt.

Mai multe despre povestea emoţionantă şi inspiraţională a eroului paraşutist aflăm pe 27 octombrie, când Alina Grigore ni-l prezintă la „Frontul de acasă”, de la TVR 1.

***

În fiecare miercuri seară, de la 22.30, la TVR 1, jurnalista Alina Grigore aduce în prim-plan uimitoare poveşti de viaţă şi de front ale unor oameni excepţionali, nu doar pe câmpul de luptă, ci şi în viaţa de zi cu zi. Mărturiile exclusive sunt completate cu momente semnificative din istorie, analize de actualitate, expertiza unor medici specializaţi în diferite tipuri de traume şi psihoterapeuţi. „Frontul de acasă” se vede şi la TVR Internaţional, joia, de la ora 13.00, iar la TVR Moldova, vineri, de la 11.30.