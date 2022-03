"Când mă deschid în faţa splendorilor naturii simt că trăiesc deplin"

Invitata Danielei Zeca Buzura la "Mic Dejun cu un Campion" de sâmbătă, 26 martie, la ora 10:00, este Magda Cârneci - scriitor, eseist, critic şi istoric de artă, redacor şef al revistei ’’Arta’’, preşedinte PEN Club România.

"Sufăr de prejudecata TRANS’’, mărturiseşte Magda Cârneci. "Prejudecata că realitatea este traversată şi depăşită de o trans – realitate care-o face suportabilă, coerentă şi îi dă sens’’ – o prezintă Daniela Zeca Buzura pe invitata din acestă sâmbătă la "Mic Dejun cu un Campion.

Magda Cârneci este unul dintre acei intelectuali români cu care avem satisfacţia de a fi contemporani din multe motive: face parte dintr-o familie în care arta şi cultura erau un mod de viaţă – tatăl, Radu Cârneci este un binecunoscut poet, traducător şi publicist, iar sora sa o muziciană cunoscută; încă din copilărie s-a format şi a decis drumul sub îndrumarea unor oameni remarcabili; este unul dintre cei mai apreciaţi critici şi istorici de artă de la noi şi nu numai; scrie cu râvnă şi talent, publică, se implică în viaţa socială cu sentimentul acut al responsabilităţii asumate, a fost membru fondator şi a condus Grupul de Dialog Social; a fost cercetător științific la Institutul de Istoria Artei din Bucureşti; şi-a luat doctoratul în istoria artei la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris; a activat ca președintă a board-ului Centrului Internațional pentru Artă Contemporană (CIAC) din București; a fost și co-director al revistei de arte vizuale ’’Artelier’’ şi acum redactor-şef al revistei ’’Arta’’; timp de cinci ani a fost lector invitat la Institut National des Langues et Civilisations Orientales iar între 2007-2010 a condus Institutul Cultural Român din Paris; în prezent este profesor asociat la Universitatea Națională de Artă din București, redactor cultural la Revista 22 şi preşedintele în exerciţiu PEN Culb România, iar lista, vă asigur, este cu mult mai lungă dar, credem că nu neapărat acestea sunt detaliile ce trebuiesc reţinute despre invitata din această dimineaţă, sau, mai bine spus nu numai acestea.

Este o prezenţă senină şi introspectă. Serioasă şi plăcută. Feminină ca alură şi bărbată ca acţiune. Un om de onoare căruia nimic din viaţa breslei nu-i este străin sau indiferent. Cu o grijă specială pentru nuanţe şi detalii, atentă la relaţiile cu cei de lângă ea - mai ales în aceste două medii atât de sensibile care sunt scriitorii şi plasticienii. Greu de manageriat atâtea orgolii, tensiuni, priorităţi. Şi, cu toate acestea, Magda Cârneci cu determinare şi diplomaţie reuşeşte să menţină un echilibru, o justă balanţă între toate părţile ce formează un întreg ce trebuie să rămână unit şi puternic.

Între toate acestea, rămâne omul sensibil ce vibrează în faţa naturii, a unui vers, a unei muzici, a unei clipe de relaxare ce poate însemna o delectare mai presus de cuvinte. ’’Am mers mereu pe două cărări, arta plastică şi poezia’’ – spune Magda Cârneci.

Unul dintre motivele invitaţiei la Mic Dejun cu un Campion a fost şi nominalizarea sa pe lista scurtă la PEN America pentru varianta engleză a volumului de proză ’’Fem’’, apărut pentru prima dată la Editura Cartea Românească în 2011, reeditat la Editura Polirom – ediţie de buzunar - în 2014 şi la editura franceză Non Lieu din Paris. O carte ce s-a bucurat de atenţia publicului şi a criticilor literari, fiind nominalizată la Premiile Uniunii Scriitorilor din România, premiul Augustin Frăţilă, Premiile Radio România Cultural şi Premiile revistei ’’Observator cultural’’. ’’Pentru mine a fost o surpriză. Cartea asta a avut un destin fericit încă de la început şi multe cronici bune’’- mărturiseşte Magda Cârneci.

Cariera literară a Magdei Cârneci începe devreme, din studenţie când a frecventat două cenacluri literare de notorietate din epocă, Amfiteatru și Cenaclul de luni. Debutează în 1975 în revista România literară sub numele de Magdalena Ghica, un pseudonim sub care a publicat până în 1989. Debutul editorial este consemnat în 1980 cu volumul ’’Hipermateria’’. De atunci mai mult de douăsprezece volume de versuri au fost editate în ţară şi în străinătate, este prezentă într-un număr semnificativ de publicaţii, antologii şi volume colective, este autoarea a două monografii – Ion Ţuculescu şi Lucian Grigorescu -, scrie eseuri despre arta românească şi traduceri, adică, o viaţă plină, conectată, ocupată şi totuşi, cu puţin timp şi pentru reverie, familie şi prieteni.

Membră a Uniunii Artiştilor Plastici şi în diferite asociații internaționale de istoria artei și de critică de artă, precum şi a Uniunii Scriitorilor din România, Magda Cârneci este unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti (ASPRO) şi a CIRET (Centre international de recherches et etudes transdisciplinaires) din Paris.

Pentru toate aceste realizări profesionale, în anul 2000 a foat onorată cu Ordinul naţional ’’pentru Merit’’ în grad de Cavaler.

Dincolo de aceste motivaţii rămâne plăcerea întâlnirii cu un om deosebit care poate fi, fără nici cea mai mică îndoială, un exemplu de urmat pentru pasiunea cu care şi-a împlinit visurile. În încheiere, ’’Haosmos’’ o poezie semnată şi lecturată de Magda Cârneci din volumul ’’Opera poetică’’ apărut în 2017.

Portret de artist: Un lider a generaţiei ’80: Marilena Preda Sânc este artist vizual şi profesor la Universitatea de Arte Bucureşti.

Ea este recunoscută ca una dintre cele mai prolifice şi originale creatoare contemporane, un artist interdisciplinar care uzează nu doar tehnicile tradiţionale ci şi de arta video, instalaţie, performance-art sau fotografie.

’’Chiar din timpul studenţiei mi-a plăcut să lucrez în mai multe medium-uri artistice şi chiar dacă aceste căutări ale mele erau mai puţin acceptate sau înţelese atunci de critici, eu am continuat. Am lucrat atât figurativ cât şi nonfigurativ, în desen, culoare, fotografie, tehnici mixte. Influenţată de postmodernism şi de libertatea pe care o conferă artistului contemporan atât tradiţia cât şi construcţia/deconstrucţia imaginii, mergând pe interesul pentru conceptualitate am continuat de la debut până acum să sondez principalele teme ce m-au preocupat dintotdeauna în cicluri mari de lucrări’’. (Sursa: 100 de artişti români contemporani)

Aceste serii de mare întindere cuprind preocupări relevante pentru etapele cercetării şi experimentelor plastice dar şi pentru convingerile sale civice, ecologiste şi feministe la care s-a racordat în primă fază instinctiv iar după anii ’90 cu conştiinţa că face parte dintr-o mare comunitate artistică şi civică.

În momentul de faţă, la 40 de ani de activitate, Marilena Preda Sânc îşi descoperă noi valenţe ce corespund cu atât mai mult noilor media, şi-a diversificat gama de opţiuni cu editarea de imagine pentru filme de autor, cu impact vizual şi de mesaj, cu inserţii din realitate şi comentarii, perseverând în egală măsură în tematica ce a consacrat-o.

Criticul de artă Alexandra Titu face o observaţie de o dureroasă actualitate asupra percepţiilor pe Marilena Preda Sânc ca artist-militant – prin seria de lucrări ’’Remaping the world’’ –, o face asupra crizei profunde în care ne aflăm şi a consecinţelor nebănuite pentru viitor: ’’Comentariul asupra stării de criză politică, degenerată în conflict armat în Balcani, ca şi răspândirea conflictelor armate, generează o impresionantă serie de reprezentări ale globului terestru agresate cu violenţă. Transpunerea unor porţiuni ale planiglobului pe obiecte ale inventarului domestic tradiţional indică perspectiva feministă a seriei de reprezentări care sunt investite cu acest mesaj neliniştitor al destabilizării cotidianului pacific, normal’’.

’’Să gândesc şi să lucrez ce simt, în mai multe medium-uri artistice, să exprim în imagini un gând, un sentiment, o atitudine despre contextul în care exist, reprezintă pentru mine un mod de a fi artist” mărturiseşte Marilena Preda Sânc.

Recomandarea de lectură: Un proiect nou al Librăriilor Cărtureşti reţine atenţia în această primăvară, o campanie inedită, ’’Grădina Scriitoarelor’’ ce are ca scop promovarea literaturii scrise de femei şi încurajarea publicului de a citi şi descoperi ultimele aparţiii editoariale semnate de femei. Campania va etala o selecţie de autoare (precum Lavinia Braniște, Elena Vlădăreanu, Simona Popescu, Svetlana Cârstean, Mona Petre, Ileana Negrea, Anastasia Gavrilovici, Simona Goșu, Ana Maria Sandu, Ioana Pârvulescu, Gabriela Adameșteanu, Alina Nelega, Olga Ștefan, Moni Stănilă, Ștefania Mihalache, Raluca Nagy, Adriana Babeți, Andreea Răsuceanu, Miruna Runcan, ş.a.) pe care cititorii o vor descoperi în librarii începând cu 1 martie şi o serie de video-lecturi. Aproape 30 de scriitoare vor fi înregistrate în librăria Cărtureşti Verona citind câte zece minute fragmente din cărţile lor iar acestea vor fi urcate pe canalele social media Cărturesti: fb, insta, tiktok. În fiecare zi, de la ora 18:00.

Iar Magda Cârneci, invitata ediţiei de azi de la Mic Dejun, va citi din volumul ’’Fem’’ reeditat la Polirom. ’’Romanul FEM de Magda Carneci este un volum de proza vizionară, o incursiune nonconformistă în meandrele fiziologice, psihice şi metafizice ale unui personaj feminin generic, (...) este o livrare de sine pentru bunul uz al celor care mai caută ‘o magie coerentă a lumii’. E o ‘cheie emoţională’ pentru Planeta FEM, pentru acel univers feminin despre care unul dintre ultimii maeştri spirituali ai vremurilor noastre spunea că e o lume în mod natural mai aproape de fiinţa lucrurilor (Sursa: Editura Polirom, autor Simona Sora)

