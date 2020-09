Maestrul Florin Zamfirescu: "Nu m-am făcut actor ca să devin vedetă"

Invitatul Danielei Zeca Buzura la "Mic dejun cu un campion", actorul Florin Zamfirescu, profesor universitar UNATC, după aproape 50 de ani de carieră, sute de roluri şi zeci de filme, face o mărturisire emoţionantă: ’’Am muncit foarte mult, am dormit în frig, pe paie, m-am îmbolnăvit, am spaime, am temeri, am coşmaruri cu scene din filme. Eu zic că am ajuns la capăt. E timpul să spun, stop!”.