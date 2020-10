„Mă aflu la jumătatea vieții mele și tocmai o iau de la început”

Chef, globetrotter, dansatoare de tango, participantă la emisiuni tv în țară și peste hotare, Angie Cobuț a trăit până acum cât alții nu reușesc într-o viață. „Cu iubire n-ai cum să greșești” – este principiul după care se ghidează cea care ne va propune rețete sănătoase și pline de culoare în noul matinal de la TVR 1, „Cu capu-n zori”. Din 19 octombrie, ora 7.00.

„Cine sunt? Sunt viață! Veselă, petrecăreață și iubitoare de oameni, simplă și complicată, într-o continuă lupta cu orgoliul, romantică atunci când plouă, iubesc frumosul și n-aș putea exista fără prieteni”. Astfel se descrie în câteva cuvinte focoasa bistrițeancă Angie Cobuț, cooptată de Liza și Fere în noul program matinal ce va debuta la TVR 1 din 19 octombrie, „Cu capu-n zori”.

Cea mai mare parte din viață a trăit-o în Spania, pe Costa Blanca, „într-un colț de rai cu soare și apă albastră”, spune Angie. O viață împărțită în două, întotdeauna între avioane și iubiri. „Acum cinci ani mi-am prezentat demisia și-am început călătoria vieții mele”. Întoarsă acasă, în România, a participat la un casting pentru emisiunea „Chefi la cuțite”, după care viața i s-a schimbat radical: a participat la reality show-uri precum „Chefi la cuțite”, „Aventura cu 4 stele”, „Poftiți în vacanță” și „Poftiți pe la noi”, cu nea Mărin, o emisiune similară în Grecia, apoi în Spania - „Ven a cenar conmigo” un reality despre bucătărie și amfitrioni, a filmat în scurtmetraje și a dansat tango pe scene de spectacol. „Am rupt limite, am bătut pământul în lung și-n lat, am învățat să pierd tot și s-o iau de la capăt, am dansat prin viață și cu viața. Mă aflu la jumătatea vieții mele și tocmai o iau de la început”, mai spune Angie.

A făcut înconjurul lumii cu rucsacul în spate: „Am descoperit o lume și-un nepot”

Bruneta mărturisește că trăiește viața cu pasiune și iubire și nu se teme să se avânte oriunde o poartă pașii. Înconjurul pământului cu un rucsac în spate, în compania nepotului ei, rămâne, însă, una dintre cele mai iubite experiențe ale sale. „Am descoperit o lume și-un nepot... Înconjurul pământului a însemnat Spania, Anglia, Singapore, Vietnam, Thailanda, Japonia, Hawaii, San Francisco, Anglia, Spania, România. A durat o lună și ceva. De-atunci, parcă nu-mi mai pot stâmpăra dorul de ducă. Nepotul meu Florin trăiește în Londra și suntem amândoi atât de dornici de aventură, că din fiecare conversație telefonică iese un nou proiect de călătorie! Acum ne dorim din suflet să facem toată America latină pe o motocicletă sau cu o mașină și o motocicletă (vorbim de nesiguranța acestor țări și de un voiaj de cel puțin șase luni). Ah! Și din toate călătoriile mele, Africa rămâne marea mea iubire! Locul unde mereu mă întorc!”, povestește Angie cu pasiune.

Și totuși, nicăieri nu e mai bine ca acasă. Mai exact, acolo unde este mama. Cu aceeași sinceritate, Angie vorbește despre unicul regret al vieții sale: „Omul poate avea multe locuri unde se poate întoarce, dar nicăieri nu-i ca și la mama lui. Acolo unde, într-o zi, tata n-a mai avut răbdare să aștepte un ultim avion, o ultimă odrasla rătăcită prin lume, o ultimă îmbrățișare... Iar eu, pe-atunci, nici nu știam că totul se poate termina într-o singură clipă”.

Cum a cunoscut Angie un fost ofițer în războiul din Vietnam și ce rețete a învățat de la el

„Când călătoresc cu Florin, niciodată nu ne facem planuri. De fapt, avem doar bilete de avion și atât. Când am aterizat în Vietnam, eram atât de trudită, (cu o seară înainte petrecusem pe cea mai înaltă terasă din Singapore, apoi fuguța la aeroport), că nu mai aveam putere să mă târguiesc cu taximetriștii, așa că am căutat cel mai îndepărtat loc unde ne-ar putea duce mașina, pentru a putea dormi și eu puțin. Astfel am ajuns în Mekong, Delta din Vietnam, unul dintre cele mai mirifice locuri pe pământ, unde am cunoscut un veteran de război, fost ofițer care dezamorsa bombe în războiul din Vietnam, singurul rămas viu din întregul său regiment. Când se lăsa seara, își plimba un coș prin grădină și-l umplea cu tot soiul de fructe și legume nemaivăzute; ne gătea cu atâta smerenie și atâta respect pentru mâncare, încât totul devenea o ceremonie. Apoi se așeza cu noi la masă și ne povestea tot felul de amintiri din război. Aș încerca să reproduc câteva dintre rețetele lui, care erau pline de culoare și gust. O să-mi răsfăț colegii și telespectatorii în fiecare dimineață cu zâmbete și voie bună, cele mai gustoase preparate și povești nemuritoare”, este promisiunea pe care Angie o face la debutul matinalului „Cu capu-n zori”, de la TVR 1.

Cât despre ingredientele pe care le va folosi în bucătăria din studioul TVR 1, bistrițeanca merge pe aceeași carte pe care o joacă în tot ceea ce face: „iubirea, ca ingredient principal! Iubire pentru tot ce ating, tot ce fac, tot ce există... Cu iubire n-ai cum să greșești!”, e convingerea ei.

Independentă și curioasă, întotdeauna în căutare de „ceva”, Angie a învățat și a muncit toată viața, a călătorit mult, a cunoscut mulți oameni, a citit mult și a iubit mult, nerefuzându-și niciodată experiența. „Toate acestea au fost învățătorii mei. Sunt recunoscătoare și mulțumesc veșnic pentru tot ce mi s-a dat să experimentez. Karma means action, prin urmare suntem astăzi doar ceea ce am trăit la nivel individual. Luni o iau de la capăt ,totul e nou și asta e absolut fenomenal!”, mai spune Angie, nerăbdătoare să întâlnească telespectatorii TVR 1 care, la fel ca ea, se trezesc „Cu capu-n zori”, de luni până vineri, la ora 7.00.