Lumea financiară: Strategia națională a pieței de capital

Cum poţi deveni investitor pe piaţa de capital? Există 2 modalități: direct, prin deschiderea unui cont individual la un intermediar autorizat, respectiv un broker sau o instituție bancară, sau indirect, prin achiziția de unități de fond la un fond de investiții.

În prezent, pe piaţa de capital autohtonă există un număr de 27 de intermediari autorizaţi, dintre care 21 înregistraţi în România, iar 6 au sediul social în ţări din Uniunea Europeană. Totodată, sunt active 81 de fonduri în care o persoană fizică poate investi. Lista acestora se regăseşte pe site-ul Asociaţiei Administratorilor de Fonduri.

Până acum, la „Lumea financiară”, am aflat cum funcționează primii 3 piloni de pensii. În completarea acestora a fost adăugat în urmă cu un an, Pilonul IV, pensiile ocupaţionale. Şi acestea are rolul de a asigura, o sursă suplimentară de venit pentru bătrâneţe şi are tradiţie în ţări dezvoltate, precum Statele Unite sau în Vestul Europei, acolo unde activele cumulate depășesc 50% din Produsul Intern Brut.

Indiferent de profesia pe care o avem, fiecare dintre noi pătrunde în lumea financiară în momentul în care suntem plătiţi pentru ceea ce facem şi folosim banii, pentru a achiziționa bunuri sau servicii. Însă, în gestionarea chibzuită a finanţelor personale avem nevoie de înţelegerea timpurie a unor noţiuni de bază de economie. Autoritatea de Supraveghere Financiară propune “Start2Learn”, o iniţiativă care se adresează elevilor. Implementarea programului are la bază tocmai nevoia de învăţare sistematică şi modernă, realizabilă în şcoli ori de-a lungul diferitelor stagii de instruire, necesară dezvoltării generațiilor viitoare.

