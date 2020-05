Lucian Blaga, tăcerea filozofului - 125 de ani de la naştere

Te poți împodobi cu penele altuia, dar nu poți zbura cu ele. După ce am descoperit că viața nu are nici un sens, nu ne rămâne altceva decât să-i găsim un sens. O singură rugăciune am: Doamne, să nu mă lași niciodată să fiu mulțumit de mine însumi.