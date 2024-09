Liana Stanciu: „Românii sunt campioni mondiali, intergalactici și interplanetari la colinde!”

Tradiţiile ne dau rost şi suflet, ne spun cine suntem şi cum suntem.... Ce tradiţie credeţi că e tipic românească? I-am provocat pe prezentatorii TVR să ne vorbescă despre cele mai frumoase tradiţii ale românilor şi care dintre acestea dăinuie în familiile lor.

Fac parte de secole din viaţa satului. Desprinse din vremuri de mult apuse, unele dintre tradiţiile populare româneşti trăiesc şi azi. Mulţi dintre români le-au uitat, dar sunt, poate, la fel de mulţi cei care le iubesc şi doresc să nu le lase să dispară.

În ciuda tăvălugului nivelator al civilizaţiei contemporane, tradiţia rezistă. Evenimente ale vieţii, munca şi căsătoria, credinţe religioase, creştine sau precreştine, dau sens acestor obiceiuri populare româneşti, care continuă să fie parte integrantă a culturii noastre. Tradiţiile româneşti transmit un mesaj liniştitor de continuitate şi stabilitate şi încântă străinii prin autenticitatea lor.

E un om cu o mare dragoste de viaţă şi de oameni. Să fie în dialog cu semenii, să îi asculte şi să sară mereu în ajutorul lor reprezintă a doua ei natură. Liana Stanciu face cu mare pasiune radio, dar şi televiziune. E convinsă că suntem mai „Puternici, împreună”, acesta fiind şi titlul emisiunii de la TVR 2, unde telespectatorii o întâlnesc de luni până vineri, de la ora 16.30. Fire comunicativă, deschisă, Liana Stanciu ne-a vorbit cu multă pasiune despre colindele româneşti, pe care le iubeşte şi despre tradiţiile care se respectă în familia ei. Are şi un mesaj special pentru noi toţi: „De Sânziene sau într-o zi când vrei să arăți lumii cât ești de frumos, poartă o ie!” (Liana Stanciu)

Ce tradiție crezi că e tipic românească?

Pentru că niciunul dintre noi nu e născut într-o zonă cu tradiții – toți suntem bucureșteni și părinții mei, și părinții lui Mihai, și Mihai, și fiica mea, toți ne-am născut aici în capitală, unde tradițiile sunt amestecate – n-avem ceva pe care să-l prețuim. Am importat de pe la toată lumea ce ne-a plăcut. Dar, asumat vă spun, uitându-mă în ochii voștri: românii sunt campioni mondiali, intergalactici și interplanetari la colinde! Cele mai frumoase colinde sunt aici. Credeți-mă, lucrez la radioul lui Moș Crăciun: oricât de frumoase sunt „We Wish You a Merry Christmas” și „Is Beginning to Look a Lot Like Christmas”, nimic nu se compară cu „Scoală gazdă din pătuț și ne dă un colăcuț”, nimic nu se compară cu „Leru-i ler” și cu atât mai puțin cu „M-o trimis mama la capre”, pe care eu l-am descoperit acum un an și ceva, cântat fabulos de Mihail Bucă. Deci colinda este tradiția noastră pe care n-aș vrea să o pierdem vreodată, indiferent de sezon.

Ce tradiții dăinuie în familie?

Nu mai suntem mulți – mama și ai mei și ne adunăm întotdeauna în Vinerea Mare. E tradiția noastră, în Vinerea Mare mergem la biserică. Îmi aduc aminte că părintele Vasile Ioana adună toți copiii din cartier, toți copiii din București, toți copiii din jurul Bucureștiului sunt în jurul lui, fiecare are câte ceva de făcut: unul ține o lumânare, unul ţine cartea, unul ține veșmântul, unul ajută... toată lumea face ceva. După care, venim noi adulții. Dintotdeauna, în seara aceea în care se înconjură biserica și se cântă și oamenii suferă, pentru că e despre Săptămâna Patimilor, este tare emoționant! Chiar și acum, uite, simt așa furnicături pe piele... Cred că e tradiția pe care, cumva, n-am ratat-o niciodată. Chiar dacă acum fiică-mea e adult deja, nu lipsește în Vinerea Mare de acolo, de la Prohod. Este absolut superb, credeți-mă.

Cu ce tradiție te identifici?

E complicat spus, mă identific. Ador ce e românește, îmi plac la nebunie, straiele, mă uit ca la niște piese de muzeu când văd iile, bluzele românești, că știți bine că i se spune la blouse roumaine deja. Am văzut-o pe Adele, am văzut la Tom Ford, ce să spun, sunt oameni extraordinari care au purtat ii cusute habar n-au unde, însă sunt românești și cred că e cel mai frumos lucru dintre toate! Măcar atunci, în iunie, de Sânziene sau într-o zi când vrei să arăți lumii cât ești de frumos, pentru că ești român înainte de toate, ia o ie! E atât de simplu.

Liana Stanciu

E una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite voci de radio din România şi pentru că e o fire expansivă, generoasă, mereu gata să explice, dar şi să se implice, pasiunea de a fi în contact cu publicul a împins-o să facă pasul şi spre televiziune. Din 2010, Liana Stanciu e parte din echipa TVR, unde moderează sau prezintă emisiuni de divertisment sau de dezbateri, în special în regim de direct. În prezent, la TVR 2, Liana e gazda emisiunii „Puternici, împreună”, un format care pune faţă în faţă oameni obişnuiţi şi personalităţi publice, care au trecut prin experienţe de viaţă asemănătoare.