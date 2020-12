Lesley Roy va reprezenta Irlanda la Eurovision Song Contest 2021

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului 2020, primim din ce în ce mai multe știri despre cine va reprezenta țările participante la concursul de anul viitor. Un alt artist a fost confirmat oficial pentru concursul Eurovision Song 2021.

RTE a confirmat că, într-adevăr, Lesley Roy va reprezenta Irlanda la Concursul Eurovision din 2021, anunță Eurovision.tv. Lesley trebuia sa reprezinte Irlanda la Concursul Eurovision din 2020 cu „Povestea vieții mele” daca nu se anula din cauza pandemiei.

Când s-a anunțat că Eurovision Song Contest nu avea loc în 2020, nu era sigur dacă Lesley va reprezenta Irlanda la Eurovision Song Contest 2021. Acum, când a fost confirmată, s-a dezvăluit că piesa lui Lesley a fost scrisă și produsă de Lesley alături de Lukas Hallgren, Philip Strand, Normandie, Deepend și Emelie Eriksson și va fi dezvăluită publicului în noul an. Lesley și-a dezvăluit entuziasmul de a participa la Eurovision Song Contest 2021 pentru eurovision.tv "A fost păcat că nu am reușit să prezentăm Story of My Life pe scena Eurovision, dar dacă spectacolul nu ar fi fost anulat, această nouă piesă nu ar fi aparut niciodată. Am lucrat la piesă 24/7.

Șeful delegației irlandeze menționează, de asemenea, pentru eurovision.tv că piesa este la fel de atrăgătoare ca „Povestea vieții mele”. „Cu toții am fost foarte încântați să o aducem Lesley și "Povestea vieții mele" la Rotterdam anul acesta, așa că a fost păcat că nu a fost. Cu toate acestea, noua piesă a lui Lesley este la fel de atrăgătoare ca și ultima și abia aștept să o interpreteze la Rotterdam în luna mai, pentru cel mai mare public de muzică live de pe planetă. "