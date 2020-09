Lesley Roy la Eurovision 2021: „Am săpat adânc pentru a găsi o melodie”

În mai, a dezvăluit că are o invitație să cânte pentru Irlanda la Eurovision 2021 - dar numai dacă vine cu un cântec wow. Acum, irlandeza Lesley Roy face tot ce poate pentru a scrie acea piesă și pentru a se propulsa pe scena Eurovision din Rotterdam.

Lesley, care ne-a uimit recent cu single-ul ei de vară „Gold”, dansează pe străzile din Stockholm întâlnindu-se cu muzica pop. Printre numeroasele talente cu care am văzut-o pe rețelele sociale se numără Erik Dahlqvist, pe care îl vei cunoaște ca co-scriitor al Dotter’s Melodifestivalen 2020, finalist „Bulletproof” - una dintre cele mai îndrăgite melodii ale întregului sezon Eurovision.

“Lucrez din greu!” a declarat Lesley Roy site-ului Wiwibloggs între sesiunile din capitala Suediei. „Sunt o perfecționistă când vine vorba de piesa perfectă. În acest moment sunt doar în modul de lucru. Am săpat adânc pentru a o găsi”.

De asemenea, ea s-a întâlnit cu Niklas Jarl, care a scris alături de Sharon Vaughn piesa „Waterline” a lui Jedward, cunoscută publicului de la Eurovision 2012. Lesley s-a bucurat în mod clar de darurile oferite, așa cum puteți vedea în clipul Insta al ei cu o chitară iconică Abba deasupra.

Fanii Eurovision au sărbătorit rapid sesiunea sa recentă pe Zoom cu doi participanți la Eurovision 2017 - norvegianul JOWST („Grab the Moment”) și finlandezul Lasse Piirainen („Blackbird”).

„Am contactat o grămadă de oameni, iar o grămadă de oameni m-au contactat în ultimele luni și așa s-au întâmplat multe dintre aceste colaborări. Există și mai mulți compozitori și producători pentru Eurovision pe care i-am programat pentru următoarele săptămâni”.

Dacă o urmăriți pe Lesley pe Instagram, veți ști că a respectat perioada de izolare ca la carte - respectând toate regulile pentru a nu pune în pericol propria sănătate sau a altcuiva. Deci, cât de dulce este eliberarea ei de auto-izolare?

„Este atât de plăcut să fii afară în lume. Am stat in izolare foarte mult în New York. Deci, ca majoritatea oamenilor, am experimentat cum este să fiu închisă cu adevărat pentru prima dată în viața mea. Și apoi am făcut carantina la Dublin. Evident, Suedia a luat lucrurile diferit față de multe țări europene și eu respect modul de a face lucrurile al fiecărei țări".

“Odată cu libertatea vin o energie reînnoită și o scufundare în idei creative. E foarte frumos să mă întorc în studio. Este minunat să te întorci să compui. Este minunat să adun toate ideile pe care le-am adunat în cap în ultimele luni. Dorința mea de a vrea să continui - sau să încep, pentru că nu s-a întâmplat niciodată - toată această călătorie Eurovision este acolo. A fost minunat să fiu în studio, înapoi cu atât de mulți scriitori și producători. Este minunat să revii din nou în lume".