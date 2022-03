La un pas de ... război este România

Noul sezon al emisiunii „La un pas de România” debutează pe 26 martie cu seria „La un pas de ... război". Imaginile au fost filmate în primele zile din martie la granița de nord a României cu Ucraina, în punctele de trecere a frontierei.

„La un pas de România” este un proiect jurnalistic dedicat românilor care trăiesc în comunitățile istorice din jurul României.

De la prima emisiune și până azi, realizatorii seriilor de emisiuni aflate sub acest generic au încercat să fie alături de românii uitați, care au privit mereu cu speranță de dincolo de granița, spre Țara Mamă. Primul episod a fost filmat în 2016 în Maramureșul Istoric din dreapta Tisei.

După șase ani, într-un martie dramatic, echipa emisiunii „La un pas de România” s-a întors, de data asta, pe malul stâng al Tisei, pentru că acum, mai mult decât oricând, românii din Ucraina au nevoie de România și de tot sprijinul nostru.

„Noi am ajuns lângă podul istoric de peste Tisa la începutul lunii martie, când deja trecuseră doau câteva zile de la începerea războiului din Ucraina. Prin Punctele de trecere a frontierei din Sighetu Marmației și Halmeu trecuseră deja peste 10.000 de refugiați ucraineni. Timp de o săptămână, am trăit alături de voluntari, printre lacrimile adunate pe lângă pachetele cu toate cele necesare unor oamenii plecați pe calea pribegiei și am încercat să descifram forța celor care dăruiesc timp, energie și iubire pentru semenul lor aflat în suferință. Într-una din zile am fost chiar martorii unei întâlniri emoționante între unchi, mătuși și verișoare, adunați într-un mic apartament din Sighetu Marmației, de fuga din Kiev a nepoatei lor pe care nu o mai văzuseră de 40 de ani.” (Aura Dobre – producător „La un pas de România”)

Lângă graniță, viața nu mai este la fel din 24 februarie 2022. Oameni simplii, organizații sau slujitori ai bisericilor din zonă își împart ziua între patul lor (în care ajung doar pentru câteva ore, destul de puține și acelea) și punctele de trecere a frontierei pe unde intră zi și noapte oameni disperați în căutarea unui loc departe de bombe, tancuri și alarme asurzitoare. România a devenit în fel de Rai spre care vin valuri de refugiați din Iadul trăit în Ucraina.

În noua serie „La un pas de... război”, echipa TVR a încercat să-i aducă aproape pe toți cei care în zilele de început ale războiului din Ucraina au devenit familie sau prieteni apropiați pentru refugiații războiului din țara vecină.

„La un pas de România nu mai sunt acum numai români cu dor de țara lor. Sunt cetățeni ucraineni alungați din casele lor de un război nefiresc pentru secolul în care trăim. Familii rupte în bucăți care își caută drum spre Liniște. La un pas de...război este o Românie care îi primește pe toți cu brațele deschise.” (Aura Dobre – producător „La un pas de România”)

