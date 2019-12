La TVR 3, încheiem 2019 şi intrăm în 2020 pe ritmurile muzicii!

De la muzică populară şi colinde la muzică simfonică şi jazz, de la concerte rock la spectacole de balet şi bal vienez, la TVR 3 găsiţi momente de sărbătoare pe cele mai diverse ritmuri.

Pentru că muzica este prima vocea a bucuriei, a speranţei şi a momentelor de sărbătoare, pe parcursul întregii săptămâni, la TVR 3 schimbaţi diversele stiluri de muzică pentru a da ritmul unui Nou An perfect!

În fiecare zi, de marţi până vineri, de la ora 13:00, sunt programate spectacolele extraordinare oferite de mari interpreţi populari din România şi Republica Moldova, în cadrul proiectului transfrontalier Iaşi-Cernăuţi-Chişinău, iar de la ora 15:00, vin rapsozi populari din toate zonele ţării.

În fiecare seară, de la ora 18:00, sunt programate mari concerte urmate până după miezul nopţii de cele mai diverse genuri de spectacole muzicale: jazz , rock, balet, operă, concerte de muzică clasică.

În 31 decembrie 2019 de la ora 20:00, la TVR 3 ne pregătim de atmosfera de petrecere urmărind un concert marca Remix cu grupul maramureşean DIRTY SHIRT în recital pe scena celui mai mare festival metal din Europa, Wacken Open Air din Germania. În 2014, trupa câştiga locul al II-lea la acest festival, cel mai important eveniment metal-rock european - şi apărea pe DVD-ul aniversar al manifestării. După cinci ani, cea mai exportată trupă rock românească a fost invitată în recital pe aceeaşi scenă de la Wacken.

La TVR 3, intrăm în Noul An în ritm de rock – şi urmărim, de la ora 24:00, recitalul trupei The ROCK, susţinut în luna iulie a acestui an pe scena festivalului Rockfest Transalpina, singurul de acest tip din România. Daniel Ignat, solistul trupei The ROCK, este cunoscut ca fiind vocea celei mai bune trupe tribut AC/DC din Europa.

1 ianuarie 2020, de la ora 20:00 – vă invităm la Balul Vienez – ediţia a VIII-a, care în acest an a avut oaspeţi de seamă din Austria, Germania şi Statele Unite. Evenimentul devenit tradiţional în “Mica Vienă” oferă, pe lângă latura caritabilă, şi posibilitatea întâlnirii cu lumea artistică specifică saloanelor vieneze. Noutatea acestei ediţii a fost acordarea a trei burse de studiu pentru voluntarii care au participat la Bal. Începeţi anul la TVR 3 cu un eveniment de ţinută, care a inclus şi cadrilul de la miezul nopţii - cel mai apreciat moment al Balului Vienez de la Timişoara.