La TVR 1, facem „Petrecere... cu cântec!” Iuliana Tudor, alături de mari artişti ai folclorului românesc!

TVR onorează parcursul profesional al personalităţilor muzicii populare și contribuția lor la continuitatea culturii tradiționale din România. În anul când ea însăşi aniversează 25 de ani de televiziune, Iuliana Tudor lansează un nou proiect. În prima ediţie, cei 50 de ani de carieră ai Nicoletei Voica sunt sărbătoriţi alături de Sofia Vicoveanca, Florica Bradu, Constantin Enceanu, Orchestra Fraților Advahov şi mulţi alţii.

TVR 1 invită telespectatorii la petrecere! La 25 de ani de când Televiziunea Română îi e a doua casă, Iuliana Tudor ne propune un nou proiect, menit să readucă în prim plan muzica populară românească și personalități artistice extraordinare ale folclorului românesc. Oameni care au devenit modele pentru multe generații de tineri artiști și care, prin tot ce au făcut de-a lungul carierei lor, lasă o moștenire culturală importantă, sunt protagoniştii emisiunii ce va putea fi urmărită la TVR 1 în fiecare duminică seară. „Petrecere... cu cântec!” începe pe 14 aprilie, la ora 21.00. Emisiunea se difuzează simultan şi la TVR Internaţional.

„De fiecare dată când încep un nou proiect, am sentimentul că o iau de la capăt, cu acelaşi entuziasm ca în prima mea zi de televiziune – şi mă bucur că nu am pierdut asta. Petrecere... cu cântec! este un program de divertisment folcloric prin care ne-am propus să onorăm carierele şi vieţile unor artişti importanţi ai muzicii populare din România, care, în 2024, aniversează un număr rotund de ani. Emisiunea este gândită sub forma unei petreceri, într-o atmosferă caldă, oferind posibilitatea protagonistului să se simtă în largul său şi să se bucure de sărbătoare”, explică Iuliana Tudor, producător şi moderator al programului.

Fiecare ediţie va avea în prim-plan un artist căruia îi vom spune cu toţii „la mulți ani!”, alături de prieteni, colegi de scenă, membri ai unor orchestre renumite, dar și alături de tineri interpreți aflați la început de drum, lansați și susținuți de Televiziunea Română: „Aşa cum v-am obişnuit, în programele noastre se cântă live, fiecare ediţie beneficiind de suportul muzical al unor orchestre de top. Iar tânăra generaţie este şi ea prezentă în acest proiect – şi ne ţinem astfel promisiunea făcută în 2017, aceea de a susţine carierele laureaţilor Vedeta populară”, subliniază vedeta.

Prima ediţie omagiază cei 50 de ani de carieră artistică ai Nicoletei Voica. Îi sunt alături câţiva dintre cei mai iubiţi interpreţi şi prieteni: Sofia Vicoveanca, Florica Bradu și Constantin Enceanu, iar dintre reprezentanții tinerei generații – Ana Anuțoiu, Alexandra Dan și Dorinel Gavriluț Pîrvoni.

O premieră pentru echipa Iulianei Tudor se înregistrează în primele două ediții ale show-ului, şi anume colaborarea cu Orchestra Fraților Advahov, condusă de Vasile și Vitalie Advahov. De asemenea, primesc cu bucurie invitaţia la petrecere și membrii Ansamblului Doina Timișului, coregraf Marius Ursu.

Vom revedea imagini din arhiva Televiziunii Române, vom afla detalii despre cei 50 de ani de cântec ai Nicoletei Voica, se vor înregistra momente muzicale în premieră, duete inedite și, ca la orice aniversare, sărbătorita va avea parte și de surprize...

„Pentru mine, este pură bucurie să trăiesc alături de artiştii invitaţi emoţii dintre cele mai puternice şi frumoase. Vă aştept din 14 aprilie, în fiecare dumincă seară, la Petrecere... cu cântec!”, ne invită Iuliana Tudor.