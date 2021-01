"La porţile ceriului" - cu Grigore Leşe

TVR 3 readuce de la ora 22.00 spectacolul de muzică tradiţională şi poezie desfăşurat în 15 ianuarie 2016, de Ziua Culturii Naţionale la Ateneul Român.

Evenimentul, organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Filarmonica "George Enescu", îi aduce în faţa publicului pe Grigore Leşe şi invitatii săi: Zamfira Muresan din Tara Lăpuşului, Maramureş, Mihai Moldovan din Valea Idicelului, Mureş, grupul de aromâni din Cogealac, Constanţa, lăutari din Sudul Olteniei şi un grup vocal-instrumental din Maramureşul Voievodal. Demonstraţiile de virtuozitate muzicală alternează cu momente lirice susţinute de actorul Ion Grosu, care recită versuri din opera lui Mihai Eminescu. Spectacolul este prezentat de Cătălin Sava.

“Întotdeauna m-am întrebat: oare cum s-o fi cântat mai demult în satele româneşti? Cum era muzica în zonele tributare oieritului, cum erau lăutarii şi ce reprezentau ei pentru comunitate? Ce a mai rămas din această muzică? Răspunsul mi-a venit după mulţi ani, urmărind fenomenul din aproape în aproape, cunoscând oameni, stând de vorbă cu lăutarii, ascultându-i la ei acasă. Pentru concertul acesta am făcut o selecţie din tot ce am întâlnit mai reprezentativ pe teren în timpul filmărilor seriei de televiziune „La porţile ceriului”. Împreună cu ei vom putea arăta lumii că în satele noastre încă se cântă ca acum mai bine de o sută de ani” – declară Grigore Leşe.