La „Ora Regelui” îi aniversăm pe eroii neamului nostru

În săptămâna în care sărbătorim Ziua Eroilor, echipa emisiunii dedică emisiunea „Ora Regelui” eroilor mai mult sau mai puțin cunoscuți ai neamului nostru. Ediţia se vede la TVR 1 sâmbătă, 30 mai, de la 14.30.

O nouă premieră la „Ora Regelui”, de la TVR 1: ediția de sâmbătă, 30 mai, a emisiunii este dedicată unei teme pe cât de vechi, pe atât de actuale în tulburele prezent pe care-l trăim. Un prezent în care nici pacea, nici războaiele, nici viața, nici moartea nu mai sunt “ca altădată”.

EROUL – un cuvânt ignorat, persiflat, pervertit de modernitate și de mondenitate – a revenit brusc în actualitate, în realitatea noastră cotidiană, pe plan politic, geo-strategic, economic-financiar, științific, practic, și mai ales medical. O revenire în forță, pe măsura neașteptatei, dar încrâncenatei lupte pe care o ducem ASTĂZI cu un inamic nevăzut, nemaivăzut, și încă necunoscut.

Eroul, așadar, s-a întors în prim-planul vieții și al mentalului colectiv, din nevoia – mai mult sau mai puțin conștientizată ori recunoscută – a lumii de a ridica din rândurile ei, deasupra ei, oameni care excelează în capacitățile lor cognitive, apoi ca voință, putere și promptitudine în decizie, dar și în altruism și dăruire pentru cauza binelui comun. Cu alte cuvinte – a unor SALVATORI, a celor ce iau asupra lor “păcatele lumii” – greșelile, neputințele, nedreptățile, nesăbuințele, “bolile” omenirii – și restaurează ordinea firească a acestei lumi.

De aici și firescul apel la istorie, la modelele ei, la personajele ei exemplare și la contextele excepționale în care au trăit și asupra cărora și-au pus ele amprenta.

Și, pentru că istoria României este marcată de multe cruci și răscruci ale vremii, ale vremurilor, vom face și noi recurs la cronicile scrise și nescrise ale neamului nostru, pentru a-i descoperi, măcar în parte, pe eroii mai mult sau mai puțin cunoscuți ai acestuia.

Vom vorbi, așadar, despre ei, dacă nu în litera, măcar în spiritul în care au făcut-o înaintașii noștri, care i-au cinstit, întâi de toate, în scrierile, zicerile și cântările lor populare și în creștineștile lor pomeniri. Căci, să nu uităm, Înălțarea Domnului este, și în acest sfârșit de mai al Anului Mântuirii 2020, și Ziua Eroilor. O zi, o clipă la scara veșniciei, închinată memoriei celor care și-au pus zălog libertatea, puterea, voința și chiar viața, pentru ca românii să nu fie șterși din istoria lumii ori de pe fața pământului.

Oameni între oameni, de la vlădică până la opincă, de la cap încoronat până la soldat, cum spune o vorbă din bătrâni.

De aceea, prima noastră filă de cronică îi este închinată tocmai celei care a știut să poarte, cu voință și cu credință, cu mândrie și cu modestie, și în pace și în război, și coroana României, și uniforma armatei ei. O evocare plecând de la albumul de fotografie „Regina și Frontul” și a expoziției omonime, încununare a proiectului cultural „Regina Soldat”, cel care a câștigat Premiul național pentru Celebrarea Centenarului României.

Nu cu mult timp în urmă, dacă e să judecăm la scara istoriei, am sărbătorit două mari jubilee ale poporului și ale țării noastre: centenarul Unirii celei Mari și împlinirea a nouă decenii de la sfinţirea Crucii de pe Vârful Caraiman.

Împreună cu istoricul Dorin Stănescu, vom depăna povestea monumentului ridicat în munții Bucegi în cinstea eroilor români din Primul Război Mondial din dorința înaintașilor Majestății Sale Margareta, Regele Ferdinand și Regina Maria, și consacrat în ziua de 14 septembrie 1928, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci.

”Soldaţi Români! Departe de patria voastră pentru care v-aţi jertfit, odihniţi-vă în pace, aureolaţi de glorie, în acest pământ, care nu vă mai este străin.” Sunt cuvintele Reginei Maria de pe placa de marmură a monumentului de la Soultzmatt. Chipul reginei veghează din anul 1933 cea mai mare necropolă militară românească din Franța unde odihnesc 678 de soldați-martiri, ucişi în lagărele de prizonieri ai armatei imperiale germane din Alsacia și Lorena în timpul Primului Război mondial.

Un loc sfințit de întreită jertfă: a eroilor, a țării și a regalității României.

Ceremonii, monumente, slujbe de pomenire, zile ale eroilor în calendarul sărbătorilor oficiale, dar și în cel al praznicelor Bisericii neamului nostru. Istoria României și făuritorii ei mai prind viață însă și pe un alt tărâm, poate cel mai expresiv și mai sensibil, al vieții cetății: ARTA.

De aceea, următoarea filă a cronicii noastre este o invitație la un memento teatral: “Regina Maria, Regina tuturor românilor – Jurnale de război 1916, 1917, 1918", un spectacol realizat și interpretat de regizoarea și actrița Liana Ceterchi.

“Multe autobiografii importante au apărut în această toamnă, dar nici una mai ciudată sau, dintr-un anumit punct de vedere, mai interesantă decât Povestea vieții mele, scrisă de către Maria, regina României. Nepoata reginei Victoria s-a născut cu pana de scris în mână. Cuvintele i se supun. Este adevarat; ea nu știe nimic despre "regulile jocului", ea își năruie figurile de stil și își ratează efectele. Și totuși, pentru că simțirea ei e intensă, pentru că aleargă în goana calului după emoții, fără teamă, și sare obstacolele fără să-I pese de căderi, ea prinde din fugă frumusețea și transmite emoții. Viața crește și se schimbă sub ochii noștri; scenele iau naștere singure; detaliile se aranjează singure; toți actorii prind viață.”

Sunt doar câteva dintre considerațiile primei lecturi critice, ale primei analize literare, dacă vreți, pe care una dintre cele mai mari scriitoare ale secolului XX, Virginia Woolf, o făcea în celebra revistă Time and Tide Magazine în decembrie 1934 recent apărutei, la acea vreme, The Story of my life – Povestea vieții mele sub semnătura MS Maria a României.

Această poveste, în fapt, deloc… poveste, ci o adevărată operă literară deopotrivă istorică și beletristică, editată și reeditată până astăzi în multe țări și graiuri, vorbește poate mai bine decât ar fi făcut-o orice istoric ori biograf despre “regina-soldat”, despre “regina Marii Uniri” și, mai presus de toate, despre “regina inimilor” tuturor celor ce simt și trăiesc românește.

Nu putem încheia, poate, mai bine acest excurs al emisiunii noastre decât cu versurile lui Ioan Nenițescu, poet, dar și luptător în Războiul de Independență a României, versuri pe care Ionel G. Brătianu compunea imnul omonim, „Pui de lei”, cu puțin timp înainte de izbucnirea Primului Război mondial: “Eroi au fost, eroi sunt încă/Și-or fi în neamul românesc...”

Un prezent continuu al eroismului românesc pe harta lumii, repetăm, de la vlădică la opincă și de la cap încoronat la soldat. Și o sfințire continuă a oricărui loc – înăuntrul și în afara țării-mame – prin jertfă, prin zidire, prin înviere și înălțare, creștinești, SUB SPECIE AETERNITATIS.

Realizator Cristina Ionescu

Emisiunea Ora Regelui poate fi vizionată la TVR după următorul program:

TVR 1 HD – sîmbătă, 30 mai 2020, ora 14.30

TVR Internațional – sîmbătă, 30 mai 2020, ora 16.30

TVR Moldova – duminică, 31 mai 2020, ora 17.00