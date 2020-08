La mulţi ani, Paul Surugiu-Fuego!

Pe 23 august, gazda emisiunii "Drag de România mea!" împlinește 44 de ani.

Nu este fan al celebrărilor, astfel că anul acesta va sărbători atipic, pe scenă, în primul concert pe care-l are de la începerea pandemiei, la Grădina de Vară din Herăstrău, de la ora 20.00, alături de band-ul său.

În cei 44 de ani de până acum, Fuego a realizat numeroase performanțe, lucruri pe care le-a făcut pe propriile forțe, fiind un artist independent, care-și produce singur toată activitatea și care muncește pe brânci pentru fiecare proiect. Este un artist complex, pentru că face și teatru, cântă, pictează, scrie și moderează emisiuni la TVR 2, pe 6 septembrie începând cel de-al cincilea sezon al emisiunii sale de succes. De asemenea, Paul Surugiu este unul dintre puținii artiști români care-au reușit, din anii 90, să se mențină în preferințe, să se reinventeze, să aducă oamenii la sala de spectacol și să fie într-o permanentă evoluție, necântând un gen comercial, care să-l pună în prim-plan.

Puțină lume știe că, până pe la vârsta de 9 ani, credea că zilele de sărbătoare de 23 august, de dinainte de Revoluție, îi erau dedicate. Ulterior a înțeles adevărul și de-atunci și-a pus în cap să ajungă cât mai sus, în așa fel încât parte din țară să-l sărbătorească și pe el. Sincer și deschis, Paul ne-a mărturisit că anul acesta este ciudat pentru el, din toate punctele de vedere, astfel că-și dorește, în primul rând, să treacă mai repede și să ajungem la o vreme în care toate să reintre în normal.

Artistul nu-și simte vârsta și e de părere că mai are încă multe de făcut și arătat publicului său. Are o mulțime de idei, planuri, vise și chiar de ziua lui, pe 23, pe canalul oficial de Youtube, va lansa un cântec nou, în premieră pentru public. Crede cu ardoare că vârsta nu e altceva decât un număr notat pe undeva și fiecare etapă trăită își are intensitatea ei în economia sufletului nostru. Nu-i plac surprizele și nici cadourile. Nu are regrete și preferă de multe ori să dăruiască, decât să primească. L-am provocat să ne spună cinci lucruri pe care și le-ar dori cadou și ne-a răspuns scurt și cuprinzător – RAȚIUNE, MAI MULTĂ CUMPĂTARE, SĂNĂTATE, FORȚĂ DE MUNCĂ și INSPIRAȚIE!

SPECTACOL EXTRAORDINAR FUEGO, 25 DE ANI DE CARIERA ARTISTICĂ, DUMINICĂ, LA TVR 2

Duminica aceasta, de la ora 15.00, la TVR 2, de ziua de naștere a lui Fuego, pe intervalul emisiunii „DRAG DE ROMÂNIA MEA!”, veți avea parte de un show altfel. De această dată, puteți urmări, în două părți, selecțiuni din concertul aniversar al lui Paul Surugiu-Fuego, de la Sala Palatului, de anul trecut. Artistul a împlinit anul acesta 25 de ani de carieră artistică pe care și i-a celebrat cu mare fast, într-un super spectacol.

Concertul va fi unul captivant, o trecere prin mai multe tablouri artistice, prin activitatea lui Fuego, cu șlagărele sale, dar și folclor autentic, din mai multe zone precum Banat, Moldova, Maramureș sau Ardeal. Nu vor lipsi momentele speciale cu muzică patriotică, de-a dreptul înălțătoare, dar și un moment venit ca un omagiu adus actorilor români, realizat împreună cu maestrul Ion Dichiseanu, care plânge pe scenă și care recită versuri despre condiția actorului.

Paul va dansa, va face sincroane, se va emoționa, va fi alături de publicul său și va face, așa cum îi este specific, show, pe scenă urcând peste 80 de artiști, de la dansatori la invitați speciali. El va fi acompaniat de Orchestra Fraților Advahov din Chișinău, dar și de Angry Band. De asemenea, veți vedea duete senzaționale alături de Mirabela Dauer, Irina Loghin, Mioara Velicu, Oana Lianu, dar și de Surorile Osoaianu și Nicolae cu Isidor Glib, din Basarabia. Sala a fost sold out cu o lună și jumătate înainte.