La mulţi ani, TVR Iaşi!

De aproape trei decenii, vă oferim informaţie, emisiuni educative şi de divertisment, încercând să fim cronicarul atent si obiectiv al judeţelor Moldovei. Împreună am trăit numeroase satisfacţii prin punerea în valoare a multor personalităţi şi a unor evenimente.

Din păcate, manifestările care marcau ziua TVR Iaşi lipsesc în acest an. Dar dincolo de ecran rămânem noi, aceiaşi din fiecare zi, animaţi mereu de dorinţa de a vă oferi programe cât mai interesante şi atractive.

2020 este un an atipic pentru noi toţi, un an dificil, în care am învăţat ce înseamnă distanţarea socială, telemunca şi regulile de igienă repetate insistent. Un an în care ne-am unit forţele pentru a face faţă pandemiei de coronavirus.

În tot acest timp, echipele TVR Iaşi au fost în prima linie şi au oferit întotdeauna informaţiile necesare, în mod prompt. Ştirile şi reportajele din punctele cheie ale hărţii pandemiei din regiunea Moldovei au putut fi urmărite la TVR Iaşi, dar şi pe pagina de Facebook proprie. Numărul celor care ne urmăresc în mediul online a crescut în ultimul an şi pentru acest fapt, vă mulţumim şi vă încurajăm să ne scrieţi în continuare despre problemele cu care vă confruntaţi.

Vă mulţumim pentru sprijin şi pentru că aţi rămas alături de TVR Iaşi!



TVR Iaşi! De 29 de ani, acelaşi prieten!