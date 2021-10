La 65 de ani, Televiziunea Română lansează proiecte speciale

Proiectul „Noi suntem TVR”, care îi are în centru pe oamenii ce dau viaţă Televiziunii Publice, și seria de minidocumentare despre patrimoniul României, coproducţie TVR – UNESCO, „2x65” se desfășoară în 2021, la ceas aniversar.

„Noi suntem TVR”, 65 de ani în 65 de zile

„2x65”, seria de minidocumentare despre patrimoniul României, în coproducţia TVR – UNESCO

65 de ani de Televiziune în România şi 65 de ani de la aderarea României la UNESCO sunt cele două evenimente pe care le aniversăm în 2021 şi a căror dublă sărbătoare a dat naştere unor proiecte unice: „Noi suntem TVR”, care îi are în centru pe oamenii ce dau viaţă Televiziunii Publice zi de zi, 24 de ore din 24, pe angajaţii care lucrează în studiourile din Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara, Tîrgu-Mureş şi TVR MOLDOVA, respectiv, „2x65”, o serie de minidocumentare despre patrimoniul României.

„Noi suntem TVR” - 65 de povești spuse de angajaţi, difuzate în 65 de zile

„Această sărbătoare este despre noi, despre oameni - profesionişti extraordinari care au lucrat şi care lucrează în Televiziunea Română, care au construit cea mai valoroasă instituţie de presă. Avem o istorie păstrată în Arhiva TVR, dar trăim în prezent şi privim spre viitor. Fiecare angajat are o experienţă care merită să fie cunoscută - 65 dintre ei ne spun poveştile, emoţiile, întâmplarile trăite aici, în cea de-a doua casă, de la începuturile televiziunii până acum. Ne mândrim, de asemenea, cu patrimoniul nostru cultural şi suntem onoraţi să îl aducem în atenţia telespectatorilor prin seria de minidocumentare „2x65”, declară Ramona Săseanu, Director General Interimar al TVR.

Telespectatorii vor avea ocazia să-i cunoască şi pe colegii noştri care lucrează în spatele camerelor de luat vederi, ale căror nume apăreau doar pe genericele emisiunilor. Aceştia se vor regăsi, totodată, în toate materialele campaniei ce implică identitatea vizuală a canalelor SRTv, campania online desfăşurată pe conturile posturilor Televiziunii Publice de pe reţelele de socializare şi outdoor, prin spoturi video şi fotografii.

În cadrul campaniei aniversare „Noi suntem TVR”, angajaţii vor povesti momente unice trăite la filmările din teren, redacţii sau studiouri, în grupurile de montaj, în regie, în carul de televiziune, la volanul maşinii ori la realizarea şi la montarea decorurilor. Ne vor împărtăşi bucuria şi mândria de a fi parte din unele dintre cele mai mari proiecte şi producţii de televiziune, precum: Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, Festivalul Internaţional George Enescu, Eurovision, Gala UNITER, Funerariile Regelui Mihai I şi ale Reginei Ana, Parada naţională de 1 Decembrie, summit-uri şi alte momente politice la care statul român a fost parte, aşa cum au fost vizitele Suveranilor Pontifi, Preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, dar şi alte evenimente culturale şi competiţii sportive de mare complexitate.

Telespectatorii nu vor asculta doar poveştile lor, ci vor afla ce presupune munca şi efortul depus, fie că sunt din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara, Tîrgu-Mureş sau Chişinău, pentru a realiza producţiile TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Internaţional, TVR MOLDOVA şi ale studiourilor teritoriale.

Campania „Noi suntem TVR” va putea fi urmărită începând din 28 octombrie.

Dublă aniversare: TVR şi UNESCO împlinesc 65 de ani şi prezintă seria „2x65”

Televiziunea Română împreună cu UNESCO lansează seria de minidocumentare „2x65”, în care 65 de personalităţi ale TVR, prezentatori sau realizatori de emisiuni, vor prezenta 65 de monumente de patrimoniu UNESCO.

Marius Constantinescu, Daniela Zeca Buzura, Irina Păcurariu, Iuliana Tudor, Cătălin Ştefănescu, Loredana Iordache, Monica Ghiurco, Alina Stancu, Dite Dinesz, Virgil Ianţu, Raluca Arvat, Christel Ungar Țopescu, Radu Andrei Tudor, Corina Dănilă, Grigore Leșe, Mihai Constantin, Liana Stanciu, Gheorghița Nicolae, Adelin Petrişor, Dorina Florea, Mihai Rădulescu, Stela Popa, Corina Dobre, Irina Luca, Cristiana Bota, Carmen Movileanu sunt doar câţiva dintre jurnaliştii şi prezentatorii TVR care ne vor uimi arătându-ne ce are ţara noastră mai frumos.

„România nu are 65 de obiective pe listele UNESCO. Unele dintre ele însă, sunt multiple. De exemplu, Bisericile de lemn din Maramureş sunt opt, care împreună formează un singur obiectiv UNESCO. Mai sunt cetăţile dacice sau bisericile pictate din Moldova, ori cetățile săsești. Am format o echipă, păstrată din prima până în ultima zi şi am filmat condiţionaţi de calendar, buget şi pandemie, pe caniculă, pe ploaie, până la ultima diafragmă oferită de soare. Practic, nu folosim arhivă decât punctual şi explicit. Totul este filmat acum, cu jurnaliştii TVR la faţa locului. 65 de filme create special pentru fiecare loc şi fiecare prezentator", ​ne oferă realizatorul Alexandru Munteanu un crâmpei din ce înseamnă munca la acest proiect.

În lista Patrimoniului Mondial, cele opt obiective înscrise - şase culturale şi două naturale - şi pe care le vom vedea în minidocumentarele coproducţie TVR – UNESCO, se numără biserici din Moldova, Mănăstirea Hurezi, sate cu biserici fortificate din Transilvania, Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, Centrul Istoric Sighişoara, Biserici de lemn din Maramureş, Delta Dunării, păduri seculare și virgine de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei - proprietate transfrontalieră în 12 ţări. De asemenea, în lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii, România este prezentă cu șapte elemente, pe care le vom regăsi de asemenea prezentate la TVR 1: Ritualul Călușului, Doina, Artizanatul ceramicii de Horezu, Colindatul de ceată bărbătească (înscriere multinațională cu Republica Moldova), Jocul fecioresc, Tehnicile tradiționale de realizare a scoarței (înscriere multinațională cu Republica Moldova), Practici culturale asociate zilei de 1 Martie (înscriere multinaţională cu Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia de Nord).

„UNESCO a derulat în întreaga lume programe culturale și de educație încă de la înființarea sa. Dar organizația a devenit cunoscută mai ales prin interesul pe care îl acordă Patrimoniului Cultural Mondial. Orice sit ori tradiție capătă un prestigiu aparte odată cu înscrierea în Patrimoniul UNESCO. Fiecare stat își întocmește propria listă de obiective. Apoi le propune pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial UNESCO, pe baza unor criterii de autenticitate, integritate, unicitate, reprezentativitate, de valoare spirituală sau culturală. Până la Revoluție, România nu a avut nici un obiectiv pe Lista Patrimoniului Mondial. De atunci au început să fie înscrise obiectivele culturale ale României, lista s-a tot mărit, iar anul acesta aniversăm împreună, TVR şi UNESCO România, 65 de ani”, punctează jurnalistul Marius Constantinescu în primul episod, pe care telespectatorii îl pot vedea luni, 25 octombrie, ora 19.30, la TVR 1.

Cele mai de preţ valori culturale ale ţării se vor vedea, în forma în care există ele astăzi, în cele 65 de minidocumentare, de câte 5 minute, difuzate zilnic la TVR 1, începând de luni, 25 octombrie (de luni până vineri - ora 19.30; sâmbăta – ora 13.45, iar duminica – ora 17.55). Seria „2x65” este produsă de Televiziunea Română, prin Casa de Producţie a TVR.

Proiectul „2x65” este realizat cu sprijinul Curalife şi Construcţii Erbaşu. Partener de mobilitate: Peugeot. Susţinut de Rompetrol.

