Kate Winslet, rol principal într-un film produs de legenda Mick Jagger - la TVR 1

Câştigătoare de Oscar, BAFTA, Golden Globes, actriţa engleză Kate Winslet este Hester Wallace în producţia americană „Enigma”, o poveste din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Filmul va fi difuzat de TVR 1 vineri, 14 august, de la ora 21.10.

Vineri seară, la TVR 1 vă propunem să urmăriţi un thriller incitant, bazat pe evenimente reale. Acţiunea filmului este plasată în martie 1943, în toiul celui de-al Doilea Război Mondial, la Bletchley Park, sediul principalei organizaţii de criptanaliză a Regatului Unit. Aici, specialiştii englezi descoperă că nu mai pot localiza submarinele germane, deoarece nemţii au schimbat cifrul maşinii Enigma, care criptează maşinile secrete. Tom Jericho şi echipa lui au patru zile la dispoziţie pentru a sparge codul, înainte ca submarinele americane să fie atacate de inamic.

Unul dintre motivele realizării acestui film a fost indignarea multora dintre veteranii englezi ai celui de-Al Doilea Război Mondial (şi bineînţeles, a civililor) în privinţa filmului U-571 (din 2000), în care capturarea Enigmei a fost atribuită ofiţerilor marinei americane (în ciuda faptului că realizatorii filmului au subliniat că filmul este o ficţiune şi că evenimentele şi personajele din film care au contribuit la capturarea Enigmei nu sunt reale).

Deşi a jucat numeroase personaje de-a lungul carierei, probabil cel mai bine este cunoscută spectatorilor din întreaga lume pentru performanţe ca Juliet Hulme în Heavenly Creatures (1994), Rose DeWitt Bukater în celebrul Titanic (1997) şi Clementine Kruczynski în Strălucirea eternă a minţii neprihănite (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) (2004). Englezoaica Kate Winslet este câştigătoare a unui premiu BAFTA, dar şi a unui Golden Globe. Tot ea este deţinătoarea un premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă, obţinut în 2009 pentru rolul Hanna Shmitz din filmul Cititorul (The Reader), actriţa fiind nominalizată de alte cinci ori pentru acest premiu. La vârsta de 22 de ani, ea a doborât recordul, fiind cea mai tânără persoană care a primit două nominalizări la Oscar, iar în prezent este cea mai tânără persoană care a primit 5 nominalizări la premiul Oscar.

În perioada filmărilor pentru Enigma, Kate Winslet era însărcinată cu Mia, singura ei fiică (actriţa mai are încă doi băieţi, fiecare dintre copii provenind din căsătorii diferite). Astfel că realizatorii au făcut în aşa fel încât, la finalul filmului în care juca, actriţa să poată să-şi expună fără probleme sarcina, întrucât personajul ei, Hester Wallace, era de asemenea însărcinată.

Kate Winslet a fost criticată de doamnele care serveau la Bletchley Park în timpul războiului din cauza apariţiei şi tinutelor ei neglijente şi deloc atrăgătoare în filmul Enigma. Doamnele din acea perioadă erau de părere că deşi era vreme de război, iar măsura şi raţionalizarea erau la ordinea zilei, o femeie trebuie întotdeauna să fie bine îmbrăcată şi să aibă o apariţie plăcută. Singura replică a actriţei pe acest subiect a fost: designerul de costume Shirley Russell este responsabilă cu acest lucru.

Deşi a fost implicat în industria de film ca actor, este pentru prima dată când legenda Rolling Stones, Mick Jagger, produce un film. De altfel, Mick Jagger are o scurtă apariţie în film, ca ofiţer. De asemenea, actorul a pus la dispoziţia echipei de producţie o maşină de criptare Enigma pe care o deţinea, pentru a asigura acurateţea istorică a recuzitei de filmare. De altfel, evenimentele de lansare a filmului Enigma la Londra sunt surprinse şi în documentarul Being Mick, cronica unui an din viaţa solistului şi compozitorului trupei Rolling Stones.

ENIGMA – SUA, 2001 este la TVR 1, vineri, 14 august, ora 21.10.

Regia: Michael Apted

Cu: Kate Winslet, Dougray Scott, Jeremy Northam

