Jurnal de carantină din Bruxelles, Belgia

Adriana Dana (Botezan) Schmitz: Masa de Paști va fi împreună cu cei dragi, dar online. Detalii despre activitățile din carantină ale Adrianei, le aflați din interviul realizat de jurnalista Aura Dobre.

S-a născut la Tîrgu Mureș în 1989, a studiat Psihologia la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și după un Master în neuropsihologie clinică la Universitatea Leiden din Olanda.

A ajuns să lucreze în cercetare la Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (EUROCONTROL), fiind expert în Factori Umani și psiholog acreditat în Aviație.

Ea este Adriana Dana (Botezan) Schmitz și a fost de acord să facem un interviu online în vreme de carantină!

De cât timp ești în Belgia și cât de greu sau ușor a fost să te adaptezi?

Adriana Dana Schmitz: Locuiesc în Belgia de 6 ani și nu-mi dau seama când a trecut timpul. Bruxelles are o densitate de naționalități, fiind, de asemenea, unul dintre orașele cu cele mai multe ambasade din lume, așadar în Capitala Europei a fi un străin între străini este relativ ușor. Drept urmare, pot să mărturisesc că nu a fost greu să mă acomodez aici, să leg prietenii frumoase, având totodată ocazia să particip la diverse evenimente culturale și sociale care mi-au îmbogățit experiența și au transformat încet acest loc în a doua casă. În Belgia l-am cunoscut și pe soțul meu care este de origine americană, așa că pot spune că acest loc divers mi-a adus cu siguranță multe împliniri! Suntem foarte norocoși să avem conexiuni aeriene bune cu România, fapt ce mi-a permis să îmi vizitez părinții și familia adesea și de asemenea să îi avem pe ei în vizită aici, lucru ce a ajutat enorm la acomodarea mea și la decizia de a rămâne, cel puțin pentru următorii ani în Belgia.

Cum era viața ta până la începutul lunii martie 2020?

Adriana Dana Schmitz: Aș putea spune că ritmul ultimilor ani a fost destul de susținut. Datorită faptului că organizația pentru care lucrez servește 41 de state membre din spațiul paneuropean, am fost nevoită să călătoresc adesea, în funcție de proiectele în care am fost implicată. Cu siguranță, acest lucru a fost în primul rând o șansă deosebită de a călători și de a cunoaște o mulțime de oameni interesanți, dar a fost de asemenea o perioada în care am fost nevoită să învăț cum să găsesc armonia potrivită între viața profesională și cea privată.

În rest, atât eu, cât și soțul meu suntem pasionați de călătorii și încercăm, pe lângă vizitele periodice pe care le facem părinților noștri în România și America, să ne extindem cât mai mult lista destinațiilor văzute împreună. Așadar, călătoriile profesionale și personale au reprezentat o parte activă în viața mea din ultimii ani.

Cum s-a schimbat viața voastră în ultima lună?

Adriana Dana Schmitz: Sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că EUROCONTROL ne-a permis să lucrăm de acasă, chiar cu câteva zile înainte ca acest lucru să fie cerut la nivel național, punând pe prim plan siguranța noastră. Am reușit să continui munca fără probleme, fiind constant în contact cu colegii și partenerii noștri de lucru, primind în același timp directive din partea organizației a cărei prim interes este momentan acela de a găsi cele mai utile metode pentru a sprijini statele membre în aceste momente fără precedent, care afectează considerabil domeniul aviatic. Așadar, de o lună lucrez online și singurele ocazii pentru care am ieșit din casă au fost pentru scurtele plimbări pe care le așteaptă cu nerăbdare cățelul nostru și pentru aprovizionarea cu mâncare. Este o perioada foarte calmă în care încercăm să respectăm îndeaproape noile reguli.

Cum s-a schimbat viața în Bruxelles de la începutul crizei?

Adriana Dana Schmitz: Situația s-a schimbat semnificativ, sunt foarte puține mașini pe străzi, supermarket-ul pe care îl frecventăm permite doar unui membru din familie să intre în magazin și limitează numărul persoanelor, asigurând o zona adecvată pentru statul în rând la distanță. De asemenea, observăm că lumea încearcă pe cât posibil să nu iasă din casă, iar dacă iese majoritatea poartă măști la recomandarea autorităților. De la începutul lunii martie, Belgia a intrat în „lockdown”, ceea ce e practic o izolare a majorității cetățenilor - excepție făcând personalul din domeniile strict necesare. Companiilor li s-a cerut să ofere șansa angajaților să lucreze de acasă, iar statul a oferit șomaj tehnic celor ce nu au avut șansa aceasta, datorită naturii serviciului lor. Deși numărul cazurilor de infectare este mare, toate aceste măsuri ne oferă o siguranță aici și sunt convinsă că încet, aceste măsuri drastice vor avea efect în curând.

Distanțarea socială este, din punctul meu de vedere, primordială. În plus, ca să ne protejăm, eu și cu soțul meu purtăm măști și mănuși de fiecare dată când mergem la magazin. Soțul meu avea o rezervă de măști, pe care le achiziționase demult pentru renovarea casei și s-au dovedit a fi foarte utile, căci altfel este foarte dificil și aici să găsim măști. Așadar, nu abuzăm de materialele necesare în sistemul medical, dar încercăm să ne protejăm și noi și cel mai probabil ne vom confecționa măști acasă pentru viitor.

Cum reușești să faci față situației? Ce îți dă putere să mergi în fiecare zi mai departe?

Adriana Dana Schmitz: În primul rând familia. Deși, în general, vorbim în fiecare zi cu familiile noastre, am descoperit cu plăcere că de o lună încoace oferim și mai mult timp acestei activități! Ne vedem mai des virtual și ne încurajăm unii pe alții de la distanță. Acest lucru se aplică și cu prietenii noștri și cred că este minunat că oamenii caută sprijin unii în alții în aceste momente și dacă este ceva pozitiv în toată această perioadă de izolare este faptul că poate vom aprecia mai mult timpul pe care îl petrecem împreună.

În perioada aceasta lucrez până pe la ora 17, respectând același program pe care îl aveam înainte de luna martie și datorită faptului că avem mai multe ședințe online, încercând să compensăm pentru absența fizică, ziua de lucru trece destul de repede.

Apoi, trebuie să mărturisesc că ne bucurăm din plin de „acasă” și de un ritm mai lent al vieții de zi cu zi. Rămânem activi în grădină și cu tot felul de mici proiecte de renovare, gătim mai mult și descoperim că reușim să ne ținem ocupați fără probleme. Sunt norocoasă că sunt izolată alături de un cățel plin de viață și de soțul meu, alături de care am descoperit că nu pot să mă plictisesc.

România este în planurile tale de viitor?

Adriana Dana Schmitz: Voi lăsa întotdeauna o portița deschisă în acest sens, mai ales dacă vreodată se va ivi șansa de a-mi continua cariera acasă, în România. Soțul meu este impresionat de frumusețile României, așa că aș găsi cu siguranță în el partenerul perfect pentru o astfel de aventură, însă pentru moment suntem fericiți aici.

Legat de vizitele obișnuite la familiile noastre, pentru moment, am decis că este adecvat să le evităm, urmând recomandările făcute cu privire la călătorii. Din fericire, am avut ocazia să ne întâlnim cu părinții mei în Roma, la începutul lunii februarie, înainte ca virusul să ia cu asalt și Europa. Dar este un sentiment realmente ciudat să știu că pentru o perioada nu ne vom vedea, pentru a ne proteja unii pe alții.

Familia mea este în siguranța și se protejează conform recomandărilor făcute la nivel național, iar instituțiile la care lucrează au luat măsurile necesare pentru a-i proteja în timpul în care își continuă activitatea profesională.

Cum va fi pentru voi Sărbătoarea Paștelui în acest an?

Adriana Dana Schmitz: Sărbătoarea Paștelui este menită să aducă speranță, reînnoire şi viață! Și chiar dacă trebuie să adaptam felul în care sărbătorim în acest an, important este să rămânem împreună...dar la distanță.

Sărbătorile de Paști, de obicei, le petrecem în România, iar anul acesta pentru a ne simți mai aproape de casă plănuim să vopsim ouă roșii în coajă de ceapă, să gătim miel si să luăm prânzul, în prima zi de Paști alături de părinți... în mediul online.

Ai un sfat sau un mesaj pentru românii de pretutindeni pentru a trece cu bine de această situație?

Adriana Dana Schmitz: Cred că este cât se poate de înțelept să acceptăm cu toții că cel puțin pentru o vreme lumea nu va mai fi la fel. Chiar dacă ne lipsesc activitățile de odinioară, trebuie să continuăm să aplicăm cu strictețe indicațiile venite de la Organizația Mondială a Sănătății, ce se hotărăște ulterior la nivel național și să avem încredere în instituțiile medicale și de cercetare ce sunt, în prezent, implicate într-o luptă asiduă în a găsi antidotul acestui virus. Este important să rămânem informați și să ne căutam răspunsurile în surse veridice, evitând pe cât posibil să ne lăsăm pradă fricii, fiind mai mult decât necesar să rămânem optimiști în fața acestui necunoscut. Să avem noi grijă de noi, în primul rând, limitându-ne interacțiunile și continuând să rămânem activi, atât fizic, cât şi mental.

***

Interviu realizat de Aura Dobre