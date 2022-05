„Joaca de-a copilăria”, o emisiune „cu lipici” pentru părinţi şi pitici, la TVR 1

Vedetele TVR şi copiii lor sărbătoresc 1 Iunie într-o ediţie specială „Joaca de-a copilăria”, în direct la TVR 1, de la ora 15.00. Alte programe speciale pentru copii - la TVR 2 şi TVR 3. | VIDEO

Într-un quiz show, transmis din studiourile Televiziunii Române, acestea răspund la cele mai trăsnite întrebări „cu lipici”.

Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov vin cu „Trenuleţul” de la Chişinău, cântăm şi dansăm cu Alina Sorescu şi picii ei, dar şi cu grupuri şi ansambluri de copii ce vor performa pe scena special amenajată în curtea televiziunii.

Eda Marcus şi fetiţa ei, Aria

De la ora 15.00, Eda Marcus şi Bogdan Stănescu o au alături pe însăşi Zâna Copilăriei, într-un super quiz show la care sunt provocate vedete ale Televiziunii Române şi copiii lor. În acelaşi timp, Andra Soceanu și Kyrie Mendel vin cu momente muzicale şi activităţi distractive, desfăşurate în curtea televiziunii, alături de invitaţi de seamă, iar jurnalistul sportiv Marian Olaianos ne va ţine la curent cu activităţile desfăşurate de copii pe terenul de sport.

Marian Olaianos

Timp de mai bine de două ore şi jumătate, în direct, vedetele TVR şi copiii lor sunt concurenţi într-un „Quiz Show cu lipici, pentru părinți şi pitici!”, un show amuzant, pe teme… copilărești. Echipa Mămicilor – Ruxandra Gheorghe, Cristina Soare, Irina Mohora, Florina Constantinescu şi Corina Dobre, alături de piticii lor – se confruntă cu echipa Tăticilor – Mihai Constantin, Victor Dochia, Cristian Petru şi Cătălin Heson, împreună cu ai lor copii.

Eda şi Bogdan, precum şi „zâna” Aria, fetiţa prezentatoarei ştirilor sportive, vor adresa celor două echipe întrebări haioase, ce vor scoate la lumină laturi mai puţin cunoscute ale jurnaliştilor TVR.

Andra Soceanu

În pauzele dintre rundele concursului, Andra Soceanu și Kyrie Mendel intervin de lângă scena amplasată în curtea televiziunii, de unde urmărim momente artistice oferite de Alina Sorescu şi picii ei, Ingrid Boengiu, grupul vocal „Sunetul Muzicii”, grupul vocal „Andante”, grupul „Fantezia”, grupul de copii al minorităţii ucrainene, grupul de copii al minorităţii elene, ansamblurile de copii „Casa de Balet”, dansatori profesioniști ai Federației de Dans Sportiv.

Intrăm în legătură şi cu studiourile teritoriale ale TVR, pentru a vedea cum aniversează copiii 1 Iunie în marile oraşe ale ţării. De la Iaşi transmitem un fragment din concertul umanitar „Voci pentru pace”, la Târgu Mureş o cunoaştem pe micuţa Nikol Varga, care, la numai 12 ani, este dublă campioană europeană şi mondială la dans acrobatic şi contemporan, de la Craiova ne cântă Iris Lăzărescu, de 10 ani, câştigătoarea Trofeului Naţional de Folk, ne amuzăm cu Teatrul de păpuşi „Puk” din Cluj-Napoca, cunoaştem un alt copil excepţional din Timişoara, care s-a remarcat la Festivalul de Educaţie Team Edu. Din Republica Moldova, Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov vin cu „Trenuleţul” şi ne spun poveşti din copilăria lor.

De altfel, pe 1 Iunie, copiii se vor bucura să regăsească în grila TVR 1 şi alte programe ce le sunt dedicate: la ora 10.00, cei mici iau locul celor mari, în „Senatul Copiilor”. Urmărim şi noi, în direct, propunerile lor în plenul Senatului. De la 10.40, Teatrul Ion Creangă ne aduce povestea „Albei-ca-Zăpada”, în regia lui Cornel Todea, iar seara, de la 21.10, atât copiii, cât şi părinţii sunt fermecaţi de fantezia „Frumoasa şi Bestia”, o producţie Franţa, Germania, Spania, 2014.

Programe speciale pentru copii, la TVR 2

„Joaca de-a copilăria” ne va însoţi de la primele ore şi la TVR 2, cu filme de colecţie, iar Virgil Ianţu ne invită să revedem o ediţie specială „Câştigă România!”, alături de trei foşti copii excepţionali. De la ora 9.10, Lizuca şi Patrocle trăiesc un vis în „Dumbrava minunată”. Filmul realizat în 1980 îi are în distribuţie pe Diana Muscă (fetiţa care la nici 5 ani împliniţi ani a întruchipat-o pe Lizuca), Draga Olteanu Matei, Ileana Stana Ionescu, Cezara Dafinescu, Olga Delia Mateescu, Ernest Maftei, Elena Drăgoi, Florina Cercel, Matei Alexandru. Scenariul a fost adaptat de Draga Olteanu Matei după scrierea lui Mihail Sadoveanu.

Celebri încă din copilărie, Medeea Marinescu, Adrian Vîlcu și Jojo concurează la „Câştigă România!”. De la ora 11.00, într-o ediţie de colecţie, cei trei artiști vin alături de Virgil Ianţu pentru a povesti despre debut, dar şi despre provocările prin au trecut în carieră. Pentru că este o zi specială, întrebările sunt cu și despre filmele copilăriei: „Veronica”, „Pistruiatul”, „Toate pânzele sus”, „Maria Mirabela”, „Racheta albă”, „Fram”, „Saltimbancii”. Cu această ocazie vom asculta fragmente muzicale cu Mihai Constantinescu, Anda Călugareanu și Horia Moculescu, iar din Arhiva TVR, echipa „Câştigă România!” a selectat surprize pentru fiecare invitat.

De la ora 13.35, suntem invitaţi la film, „Condurul şi trandafirul: Povestea Cenuşăresei” (The slipper and the rose: the story of Cinderella – Regatul Unit, 1976), o producţie muzicală nominalizată la premiile Oscar pentru coloană sonoră şi pentru melodia „The Slipper and the Rose Waltz”. Din distribuţie fac parte actorii Richard Chamberlain, Gemma Craven, Annette Crosbie, Eddie Evans.

Pentru întreaga familie, TVR 2 ne propune miercuri, 1 iunie, de la ora 21.10, o poveste magică, fascinantă și mai ales despre copilărie: „Lumea lui Po” (A Boy Called Po – SUA, 2016). În regia lui John Asher, cu Julian Feder, Christopher Gorham şi Kaitlin Doubleday în rolurile principale, drama spune povestea unui băiat, Patrick, poreclit Po, în vârstă de 12 ani. Un copil sensibil şi inteligent, dar care are o formă de autism care-l împiedică să-şi comunice suferinţa prin care trece după pierderea mamei. Neînţeles de cei din jur, Po se retrage puţin câte puţin într-o lume imaginară, în care se simte protejat şi „normal”, iar tatăl său riscă să-l piardă şi pe el pentru totdeauna.

Teatru şi desene animate, la TVR 3

Copiii se pot delecta cu programe distractive şi la TVR 3: de la 9.55, vor avea parte de „Aventuri cu... Dl. Goe”, o piesă de teatru tv, adaptare după piesa geniului comediei româneşti. „Universul lui Caragiale este de fapt un spectacol etern, ce punctează cu umor defectele societății noastre, cu scopul de a le îndrepta, imaginația fiind cheia ce deschide un univers nemaivăzut” (Iulian Ioan Sandu, regizor). Nu vor lipsi desenele animate: la ora 13.10, cei mici pot urmări „Potcoava fermecată”, „Calea Lactee”, „Copacul cu poveşti al bunicului”, „Cronica cavalerului Mano” şi „Flautul fermecat”.