JO Beijing 2022 – programul transmisiunilor TVR din 7 februarie

Luni, 7 februarie, la TVR 1 vedem transmisiuni de schi alpin, biathlon şi sanie, iar la TVR 2 - short track şi patinaj artistic.

Cele mai interesante probe de la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022 se văd la TVR.

Luni, 7 februarie, urmărim la TVR 1:

7.45 – 9.39 - Schi alpin (F) slalom uriaş mansa 2 (medalii); participă Maria Constantin

Comentator Cristian Mîndru

Transmisiune directă

11.00 – 12.40 – Biathlon (F) 15 km individual

Comentator Vlad Arhire

Transmisiune directă

13.50 – 15.00 - Sanie (F) manşa 1 – participă Raluca Strămăturaru

Comentator Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

15.30 – 16.40 - Sanie (F) manşa 2 - posibil cu participarea Ralucăi Strămăturaru

Comentator Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

23.50 Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing, 2022

Redifuzări din cursul zilei

5.00 – 6.15 - Schi alpin (M) Super G (medalii)

Comentator Cristian Mindru

Transmisiune directă

Luni, 7 februarie, urmărim la TVR 2:

14.46 – 15.06 – Short track, feminin, masculin, finala

Comentator Sorin Hobana

19.10 – 20.00 - Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022

Selecţii transmisiuni de peste zi

6.05 – 7.40 - Patinaj artistic pe echipe (masculin, program scurt), grupe 4-6

Comentatori: Monica Bucur, Marius Negrea

Transmisiune directă

Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.