JO Beijing 2022 – programul transmisiunilor TVR din 18 februarie

Iată ce puteţi urmări la TVR 1 şi TVR 2 vineri, 18 februarie: la TVR 1, bob şi hochei, iar la TVR 2, schi cross şi patinaj artistic.

Cele mai interesante probe de la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022 se văd la TVR. Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Competiţia de hochei ne ţine în suspans până în ultimele zile ale ediţiei de iarnă a Jocurilor Olimpice Beijing 2022 iar campioana o vom afla chiar pe 20 februarie, în direct la TVR 1. Deocamdată, vineri, 18 februarie, dis-de-dimineaţă, după ora României (ora 6.10), echipa Finlandei întâlneşte reprezentativa Slovaciei, în semifinala 1 a competiţiei de hochei; iar de la 15.10, vedem semifinala 2, disputată de echipele Rusiei şi Suediei.

Vineri, 18 februarie, urmărim la TVR 1:

11:55 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 2022

* Filler bob

14:00 Bob (F) 2 pers mansa 1

Comentator: Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

15:10 Hochei (masc) Semifinala 2

Rusia-Suedia

Comentator: Emil Hossu Longin

Transmisiune directă

0:00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 2022

3:30 Bob 4 pers mansa 1

Comentator: Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

5:05 Bob 4 pers manșa 2

Comentator: Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

Vineri, 18 februarie, urmărim la TVR 2:

8:00 Ski cross finala masculin

Comentator: Cristian Mîndru

Transmisiune directa

14:30 Jocurile Olimpice de iarnă, Beijing 2022

* Filler patinaj, bob

14:42 Patinaj artistic perechi (program scurt) grupa 4 (4 perechi)

Comentatori: Monica Bucur, Marius Negrea

Transmisiune directa

15:16 Patinaj artistic perechi (program scurt) grupa 5 (4 perechi)

Comentatori: Monica Bucur, Marius Negrea

Transmisiune directa

17:00 Bob feminin 2 persoane manşa 2 Grecu/Wick

Comentator: Vlad Bucurescu (înregistrare ora 15.30-16.15)

19:10 Patinaj artistic perechi (program scurt)

Comentatori: Monica Bucur, Marius Negrea

Transmisiune directă