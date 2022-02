JO Beijing 2022 – programul transmisiunilor TVR din 15 februarie

Iată ce puteţi urmări la TVR 1 şi TVR 2 marţi, 15 februarie: la TVR 1, bob şi schi alpin, iar la TVR 2, patinaj artistic.

Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.

La TVR 1, iubitorii sportului din România visează, după o așteptare de peste jumătate de secol, la câștigarea unei medalii la ediția cu numărul XXIV a Jocurilor Olimpice de Iarnă, cel mai mare eveniment multi-sportiv mondial. Performanța reușită in 1968 la Grenoble de bobeurii Ion Panțuru și Nicolae Neagoe are toate șansele să nu rămână singulară. Și tot de la bob ar putea veni această mare bucurie. La TVr 2, campionii europeni si mondiali, Victoria Sinitsina si Nikita Katsalapov, dar şi adversari, francezii Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron, sau patinatorii americani Maddison Hubbel, Zachary Donohue, Madison Chock şi Evan Bates îşi continuă drumul către podiumul olimpic. Cele mai interesante probe de la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022 se văd la TVR.

Marţi, 15 februarie, urmărim la TVR 1:

15:50 Bob (masc) 2 persoane mansa 4

Comentator: Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

0:00 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 2022

4:15 Schi alpin (masc) slalom mansa 1

Comentator: Cristian Mindru

Transmisiune directă

Marţi, 15 februarie, urmărim la TVR 2:

14:58 Patinaj artistic proba feminină (program scurt) grupa 4 (6 patinatori)

Comentator : Monica Bucur, Marius Negrea

Transmisiune directa

15:45 Patinaj artistic feminină (program scurt) grupa 5 (6 patinatori)

Comentator : Monica Bucur, Marius Negrea

Transmisiune directa

19:10 Patinaj artistic proba feminină (program scurt)

Comentator: Monica Bucur, Marius Negrea