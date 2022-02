JO Beijing 2022 – programul transmisiunilor TVR din 11 februarie

Iată ce puteţi urmări la TVR 1 şi TVR 2 vineri, 11 februarie: la TVR 1, schi fond, biatlon, short track şi hochei, iar la TVR 2, hochei şi sărituri cu schiurile.

Cele mai interesante probe de la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022 se văd la TVR.

Vineri, 11 februarie, urmărim la TVR 1:

9.00-10.40 – Schi fond, masculin, 15 km clasic, participă Paul Pepene, Raul Popa

Comentator Vlad Arhire

Transmisiune directă

11.00-12.10 – Biatlon, feminin, 7,5 km sprint, participă Natalia Ushkina

Comentator Vlad Arhire

Transmisiune directă

14.43-14.49, în regim breaking news în cadrul „Telejurnalului” – Short track, feminin, 1000 m (finala)

Comentatori Vlad Bucurescu, Cristian Mîndru

19.30 – Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022

Filler biatlon

0.00 – Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing, 2022

Redifuzări din cursul zilei

6.10-8.40 – Hochei masculin, Canada-SUA

Comentator Emil Hossu Longin

Transmisiune directă

Vineri, 11 februarie, urmărim la TVR 2:

10.00 – Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022

Redifuzări

10.40-14.06 – Transmisiuni directe alternative:

Hochei, Suedia-Slovacia (10.40-13.10)

Comentator Emil Hossu Longin

Sărituri cu schiurile, masculin, LH calificări, participă Andrei Feldorean, Daniel Cacina (13.40-14.06)

Comentator Sorin Hobana

19.10 – Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022

Redifuzări

Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.