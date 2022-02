JO Beijing 2022: Feerie pe gheață și programul transmisiunilor din 12 februarie

Sâmbătă, 12 februarie, la TVR 1 putem urmări transmisiuni de biathlon, bob, sărituri cu schiurile, iar la TVR 2 - hochei, patinaj artistic și bob.

Sâmbătă intră în competiție cei mai artiști dintre patinatori, dansatorii, cu prima probă: rhytm dance. Campionii europeni și mondiali, Victoria Sinitsina și Nikita Katsalapov vor încerca să obțină și titlul olimpic din carieră. Atât francezii, cât și americanii se vor afla în poziția de adversari. Pentru o confruntare spectaculoasă și artistică pe gheață vor intra francezii Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron, dar și patinatorii americani Maddison Hubbel, Zachary Donohue, Madison Chock și Evan Bates.

Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Sâmbătă, 12 februarie, urmărim la TVR 1:

11:00 Biatlon (masc) 10 km sprint

Comentator: Vlad Arhire

Transmisiune direct

19:30 Jocurile Olimpice de iarna Beijing, 2022 * Filler bob

1:10 Sărituri cu schiurile, finala (masc)

(Reluare din aceeasi zi , ora 14.00, TVR2~33’ - Patinaj artistic dans, program scurt, grupa 5-din aceeasi zi, ora 16.05, TVR2~33’)

3:30 Bob (feminin) monobob mansa 1

Comentator: Vlad Bucurescu

Transmisiune directă

4:15 Schi alpin (masc) slalom urias mansa 1

Comentator: Cristian Mindru

Transmisiune directă

Sâmbătă, 12 februarie, urmărim la TVR 2:

12:59 Sărituri cu schiurile masculin LH mansa 1 Feldorean/Cacina

Comentator: Sorin Hobana

Transmisiune directa

13:59 Sărituri cu schiurile (M) LH finala Feldorean/Cacina

Comentator: Sorin Hobana

Transmisiune directa

14:45 Semifinale snowboard cross masculin *Finale snowboard cross masculin *Finala short track finala 1000 masculin

15:23 Patinaj artistic dans (progr am scurt) grupa 4-5 cupluri

Comentatori: Monica Bucur, Marius Negrea

Transmisiune directă

16:04 Patinaj artistic dans (progrogram scurt) grupa 5-5 cupluri

Comentatori: Monica Bucur, Marius Negrea

Transmisiune directa

16:45 Jocurile Olimpice de iarnă, Beijing 2022 Filler patinaj, hochei, bob

19:10 Patinaj artistic dans-program scurt

0:00 Hochei * Rusia-Cehia

Comentator: Emil Hossu-Longin

Inregistrare ( 12 februarie ora 15.10 )

4:59 Bob feminin monobob manşa 2

Andreea Grecu

Comentator: Vlad Bucurescu

Transmisiune directa